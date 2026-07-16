連續熱浪籠罩歐洲 荷蘭新增逾900例超額死亡

荷蘭衛生主管機關今天表示，隨著熱浪席捲西歐，荷蘭在6月底到7月初記錄到超過900例超額死亡，成為最新一個通報死亡人數激增的國家。

法新社報導，荷蘭國家公共衛生及環境研究院（National Institute for Public Health and the Environment,RIVM）在聲明中表示：「確切死亡原因仍不明，不過高溫極有可能是其中之一。」

荷蘭國家公共衛生及環境研究院表示，在6月22日到7月5日期間，荷蘭記錄到的死亡人數比以往同期高出911人。其中，80歲以上民眾受到特別嚴重的衝擊，另外則是住在國內最高溫的南部與東部人口，部分地區的氣溫逼近攝氏40度。

根據估計，近期歐洲一連串的熱浪已打破多項高溫紀錄，並在比利時、英國、法國、西班牙等國造成數千例超額死亡。

科學家組織「世界氣候歸因」（World WeatherAttribution）指出，若非氣候變遷的影響，6月的熱浪「幾乎不可能」發生。