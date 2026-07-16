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曼谷啤酒餐廳大火 男子冒充軍官陪總理視察火場

中央社／ 曼谷16日專電
12日深夜，泰國曼谷恰圖恰區拉拋路附近1家啤酒餐廳發生火災。13日凌晨，救援人員在火災現場工作。新華社
12日深夜，泰國曼谷恰圖恰區拉拋路附近1家啤酒餐廳發生火災。13日凌晨，救援人員在火災現場工作。新華社

曼谷酒吧大火造成33死逾70傷，泰媒報導，一名自稱軍官的男子，曾身穿軍服陪同總理阿努廷視察火場，還疑似對媒體散布假訊息，稱業者封鎖逃生出口，要求顧客先付款才能離開；然而該男子並非官方救災人員，引發爭議。

曼谷恰圖恰區（Chatuchak）啤酒餐廳12日深夜發生大火，罹難人數已增至33人。事發後，泰國社群媒體上流傳，一名身著軍裝的男子接受媒體採訪，並在事發當天跟隨總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）視察火場。

Thethaiger日前報導，該男子自稱是軍事技術訓練學校的軍官，也曾代表總理候選人蒙科吉（MongkolkitSuksintharanon）的政治團體參選曼谷市議員，並宣稱擁有18年以上救援經驗，引發網友熱烈討論。

PPTV HD 36電視台則指出，該男子接受媒體採訪時，身著全套軍裝，被懷疑是「店家要求顧客付款才能逃生」等未經證實說法的消息來源之一。

參與救災的救援人員表示，該男子並非任何官方救援單位成員，也未被指派參與此次救災行動。

泰國鮮新聞（Khaosod）報導，該男子解釋，事發當晚他在參加完BB槍生存遊戲後直接趕往火場，以志工身分協助救援工作。

泰國總理阿努廷對此回應表示，火災現場擠滿官員，該男子當時只是站在他旁邊提供資訊，他並不知道該男子是否是政府官員。

阿努廷說，若該男子是提供有用資訊的專家，他沒有意見，但他不清楚穿著軍服是否違法。

泰國警方目前尚未表示是否對該男子的行為採取法律行動。

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