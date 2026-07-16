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影／加拿大貨運列車遭野火包圍！車組員急求救：大火快吞沒我們

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加拿大英屬哥倫比亞北本德附近發生布藍茲維複合野火，一名地面工作人員協調直升機進行灑水滅火作業，攝於12日。路透／BC Wildfire Service
加拿大英屬哥倫比亞北本德附近發生布藍茲維複合野火，一名地面工作人員協調直升機進行灑水滅火作業，攝於12日。路透／BC Wildfire Service

加拿大目前有超過830起野火，安大略省就有超過100起，西北部數個社區受到威脅，多倫多天空也遭濃煙籠罩。一段驚險影片顯示，一列貨運列車快速駛過安省阿姆斯壯（Armstrong）附近時，車上工作人員通報列車遭野火「包圍」，並要求緊急救援。

BBC與加拿大CTV報導，影片中的儀表板顯示，當時是當地時間13日晚間10時18分。列車窗外一道火牆吞噬距離鐵軌僅數英尺的林木。一名工作人員說：「大火可能會在這裡吞沒我們，情況變得有點可怕。」又催促對方：「你們真的得快一點，說真的。我們現在被火焰包圍了。」

鏡頭隨後轉向駕駛室，外頭火焰的橘紅色光芒映照整個空間。大火在樹梢上方猛烈燃燒，強風捲動濃煙掠過窗外。掌鏡的工作人員接著詢問一名叫做「喬迪」（Jodie）的人是否還在線上：「喂，喬迪？你聽得到我們嗎？」

無線電傳來一道聲音回答：「對，我聽得到你們。我們正在加大動力。」工作人員回應：「對，這裡真的得他X的趕快移動。」他隨後再將鏡頭轉向面前的儀表板，並低聲咒罵了一句。

這段驚險場面在社群媒體廣泛流傳，安省省議員馬馬夸（Sol Mamakwa）也是轉傳影片的人之一。他寫道：「加拿大國家鐵路公司何時才會就這起事件發表聲明？」

加拿大國家鐵路公司在聲明中表示，受困於阿姆斯壯郊外的工作人員已全部安全獲救，當地鐵路營運也已暫停，但沒有說明救援行動如何進行。代表鐵路工作人員的加拿大卡車司機工會（Teamsters Canada）讚揚車組人員「在可怕情況下保持鎮定」，但批評這起事件根本不該發生。

根據工會新聞稿，大火已燃燒5周，公司非常清楚當地火勢有多嚴重，根本不該派遣列車行駛這些路線。

多倫多 加拿大 火災

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