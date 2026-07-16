JR西日本將在5年內全面漲價 民營化以來首見

西日本旅客鐵道公司（JR西日本）社長最近表明，將在5年內全面調漲票價。JR西日本目前僅在局部區間與路線調漲價格，全面漲價是日本國鐵1987年民營化以來首見。

「每日新聞」今天刊登JR西日本社長倉坂昇治本月10日的受訪內容。他估計，JR西日本未來5年，將投資5000億日圓，以更新新幹線與地方鐵路的車輛，並認為「這幾年不漲價的話，就難以維持鐵路事業營運」。

調漲鐵路票價必須向日本中央的國土交通省（相當於交通部）申請，審核內容包含綜合考量人事費、設備費用等成本，以及加上適當收益。

JR西日本已經公布在2030年度之前，投資2兆6200億日圓的中期計畫，除了汰換車輛也將加強不動產與流通事業。

倉坂告訴「每日新聞」，「現階段持續提升經營效率，原本沒有調整票價的必要，但目前通貨膨脹相當嚴重」，加上隨著汰換車輛的成本增加，若不調漲票價的話將出現赤字，屆時便得調整票價。

關於跨業合作，JR西日本將與里索那銀行的母公司里索那控股（Resona Holdings）展開資本業務合作，合力推出能運用點數的新銀行服務，此舉是希望改變以鐵路為中心獲益的結構。倉坂表示，「包括安全投資在內，若要推動鐵路公司持續進化，就必須維持一定程度的經濟利益。」