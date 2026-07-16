加拿大野火失控濃煙襲美！多倫多嚴重空污天空變黃 數千人急撤離

加拿大安大略省西北部野火持續延燒，濃煙不僅籠罩大片地區，更一路南下影響多倫多及美國東北部。目前加拿大環境部已發布空氣品質健康警告，多倫多一度被空氣品質監測機構列為全球空氣污染最嚴重城市，整座城市天空染上一片灰黃色，引發民眾憂心。

根據《衛報》報導，安大略省北部目前有超過100處活躍野火，部分火場持續失控。瑞士空氣品質監測平台IQAir一度將多倫多列為全球空氣品質最差城市，濃煙使能見度大幅下降，官方呼籲民眾減少戶外活動，尤其是兒童、長者及患有呼吸道疾病者，更應避免長時間暴露在戶外。

除了濃煙外，多倫多近期還遭遇熱浪侵襲，市中心最高氣溫飆升至37.3℃，刷新近30年同期紀錄，主要國際機場跑道表面溫度甚至高達55℃，高溫加上煙霧，讓空氣品質雪上加霜。

野火也迫使安大略省西北部多個原住民族社區緊急撤離。納邁古西薩甘第一民族（Namagoosisagun First Nation）居民表示，撤離通知發布後只有短短幾分鐘可收拾行李逃命。

從《衛報》的影片顯示，一列加拿大國家鐵路（CN Rail）火車行經阿姆斯壯（Armstrong）附近時，兩側火牆猛烈燃燒，火焰幾乎包圍整列火車，車上工作人員驚呼：「我們現在被火焰包圍了！」加拿大國家鐵路公司其後證實，所有列車人員均已安全撤離。

另有空拍及民眾拍攝畫面顯示，不少居民只能搭船逃離家園，知名攝影師納迪亞．昆迪本斯（Nadya Kwandibens）也在IG表示，自己的故鄉柯林斯（Collins）已被大火吞噬，「我的家鄉已不復存在。」

安大略省新民主黨議員索爾．馬馬克瓦（Sol Mamakwa）形容，眼前景象令人心碎，「整個原住民族社區幾乎被這場災難抹去。」當地省議員莉絲．沃熱瓦（Lise Vaugeois）也表示，柯林斯幾乎已燒成廢墟，所幸居民都已安全撤離。

專家指出，森林野火原本就是自然生態循環的一部分，但近年極端高溫、乾旱及異常天氣事件，使火勢更加猛烈且難以控制，氣候變遷正加劇野火風險。

這場野火煙霧也跨越國界。根據CNN報導，來自加拿大野火的濃煙近日持續向南飄散，籠罩美國5大湖區及東北部，包括紐約市天際線、一號世界貿易中心及自由女神像都被黃白色煙霧覆蓋，波士頓市區同樣出現霧濛濛的景象。

美國國家氣象單位指出，這波煙霧因天氣型態改變，並非停留在高空，而是下沉至近地面，使賓夕法尼亞州東北部、紐約州、新英格蘭及上中西部等地空氣品質迅速惡化。隨著加拿大持續有新煙團南移，空污情況可能持續至本週五。

專家表示，野火煙霧中含有大量細懸浮微粒（PM2.5），粒徑極小，可深入肺泡甚至進入血液循環，可能引發支氣管炎、氣喘惡化及其他呼吸道疾病，也會增加心血管疾病、糖尿病等慢性病患者的健康風險。

美國國家氣象局提醒，患有心肺疾病者、兒童及高齡者是高風險族群，建議避免戶外運動、減少開窗，必要時使用空氣清淨設備，以降低煙霧暴露。

不少網友看到畫面後紛紛留言表示，「天空真的變成黃色了」、「根本像災難電影」、「這種規模的大火只能等它燒完」、「太熱了，氣候真的愈來愈極端」，也有人擔憂，若高溫與乾旱持續，今年加拿大野火災情恐怕還會進一步擴大。