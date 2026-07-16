生前解開抗體之謎 諾貝爾獎得主利根川進過世

美國麻省理工學院（MIT）教授利根川進，因為闡明免疫的抗體機制，使他在1987年成為第一個拿下諾貝爾生醫獎的日本人。他本月11日過世，享壽86歲。

日本放送協會（NHK）報導，利根川出生於日本名古屋市，畢業於京都大學理學部之後，前往瑞士巴塞爾免疫學研究所（BII）等學術機構發展，後來擔任日本理化學研究所的研究人員，以及美國麻省理工學院的教授。

利根川發現人體如何因各種病毒與細菌，產生屬於免疫反應之一的抗體機制，成功解開免疫學長年未解之謎，因此備受國際矚目。

這一系列研究成果獲得高度評價，進而使他於1987年成為首位獲得諾貝爾生醫獎殊榮的日本人。

他的研究並未止步於免疫學，任教於麻省理工學院期間，轉而投入與獲獎領域不同的腦部科學，致力揭開大腦功能之謎。近年來，他更藉由老鼠實驗，成功得出改寫恐懼記憶的實驗結果，並取得多項有助於闡明記憶機制的重要成果。

麻省理工學院表示，利根川已於7月11日辭世，家屬舉行非公開喪禮之後，將把利根川安葬於日本京都。