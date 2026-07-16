台女跨海赴日當車手！AI影片騙日本嬤1700萬日圓 被逮辯：想不起來了

綜合日媒報導，警視廳近日以詐欺罪嫌逮捕了2名涉嫌投資詐篇的台灣籍女子，其中包括29歲的楊欣怡。這兩名嫌犯疑似隸屬於一個台灣詐騙集團，她們在2025年涉嫌利用AI技術合成假影片，向一名80多歲的日本老婦推銷，分3次騙走高達1700萬日圓（約台幣338萬元）的現金。

據調查，該集團的犯案手法相當狡猾。他們先利用AI偽造出日本著名投資家或名人強力推薦的假影片，藉此博取被害人的信任。接著，集團成員透過通訊軟體LINE與這名高齡老婦聯繫，以投資資金與手續費等名義，不斷要求對方支付大筆現金。

在這起詐騙案中，楊欣怡與另一名台籍女子，主要擔任出面面交取款的「車手」角色。兩人在前往取款時，會透過隱密性極高的通訊軟體與幕後主嫌保持通話。警方查出，主嫌在訊息中下達了鉅細靡遺的指令，例如：「大約85歲，女性，感覺錢包裡裝了很多錢」、「別忘了刪除通話紀錄裝置」、「妳拿到多少錢？」等，全程遙控兩人進行犯罪。

面對警方的偵訊，兩名嫌犯的態度大相逕庭。當時年僅19歲的同夥對犯行坦承不諱，但楊欣怡卻以「我想不起來了」為由全盤否認。目前，日本警方正針對此案進行深入追查，希望能盡快釐清這個跨國詐騙集團的整體犯罪結構與資金流向。