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日本單周通報近1.6萬宗手足口病 當局呼籲避免共用毛巾
據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）7月14日通報的數據，在6月29日至7月5日的一周內，全國定點醫療機構共通報15,845宗手足口病病例，比前一周的10,396宗增加了約52%，全國47個都道府縣有27個達到流行警報水平。
數據顯示，平均每家醫療機構報告7.03宗病例，超過平均5宗的基準值，島根縣、佐賀縣及東京都位於全國前三位。
據新華社報導，手足口病主要由腸道病毒引起，可透過飛沫或接觸患者排泄物傳播，在夏秋季節高發，且好發於嬰幼兒，以手腳皮疹和口腔皰疹為主要特徵，通常一周可痊癒，極少數情況下會引起腦膜炎或腦炎等併發症。
對此，日本厚生勞動省提醒民眾，應避免共用毛巾，勤洗手，妥善處理排泄物，加強預防，遏止疫情蔓延。
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文章授權轉載自《香港01》
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