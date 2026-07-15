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民主剛果伊波拉疫情確診增至2011例 累計754死
根據剛果民主共和國（簡稱民主剛果）公布的數據，伊波拉確診病例已增至2011例，其中754人死亡。當局表示，這波疫情是有紀錄以來蔓延速度最快的一次，部分醫護人員因薪資遲未發放而發起罷工，讓防疫工作雪上加霜。
美聯社報導，根據民主剛果衛生部數據，目前共有753人仍在隔離或住院治療，另有366人已康復。接觸者追蹤仍是一大挑戰，目前高風險接觸者的追蹤率僅67%。
這個中非國家自5月15日起，一直對抗由罕見的邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引發的伊波拉疫情。
疫情爆發兩個月來，儘管防疫行動持續擴大，病毒傳播速度仍快得令衛生官員難以追蹤。世界衛生組織（WHO）昨天表示，至少80%新增病例來自不明的傳播鏈。
其中一項重大挑戰是，衛生當局迄今仍未找出這波疫情的首例病例。此外，武裝衝突造成民眾流離失所，以及採礦活動帶來的人口流動，也使追蹤數以千計曾接觸感染者的人變得十分困難。
世衛組織緊急衛生事件主管伊海克維祖（ChikweIhekweazu）昨天在視察疫情最嚴重的伊圖里省布尼亞市（Bunia）後表示，許多新增通報的死亡病例是在社區中病逝，患者生前從未到過醫療機構，也未接受任何治療。
伊圖里省（Ituri）各地醫護人員也陸續發起罷工。部分醫護人員告訴美聯社，自疫情爆發投入防疫工作以來，始終未領到薪資。
由於目前尚無獲准用於邦迪布焦病毒株的疫苗或治療方式，使防疫工作更加艱鉅。相較之下，較常見的薩伊病毒株（Zaire）已有疫苗可用，而民主剛果過去16次伊波拉疫情多半也是由該病毒株引發。
目前一項備受期待、評估兩種潛在伊波拉療法的臨床研究，已在伊圖里省展開受試者招募。
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