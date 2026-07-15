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日朝野黨魁辯論 高市：食品消費稅降至1%方向不變

中央社／ 東京15日專電

日本首相、自民黨總裁高市早苗今天在朝野黨魁辯論表示，政府擬自明年4月起將食品消費稅率調降至1%的基本方向沒有改變，並估計跨黨派的「社會保障國民會議」如果能在8月初左右完成討論，「（法制）作業時間仍然足夠」。

日本經濟新聞、產經新聞報導，國民民主黨代表玉木雄一郎詢問高市，食品消費稅降至1%的措施是否仍維持實施2年的方向。高市強調，「我個人的想法沒有改變」，但她也補充，目前仍由國民會議討論中，因此「現階段無法斷言」。

日本目前食品、非酒精飲料等為8%消費稅。高市早苗曾在眾議院選舉前表示，將食品消費稅降為0%是她的「夙願」，競選承諾也是「食品消費稅限期2年歸零」，因此若最終未採0%，恐遭批評違背政見。不過，政府內部也擔憂，如果堅持零稅率，導致實施延宕，恐加深民眾不滿。

談及經濟政策，高市表示，政府將持續推動經濟成長，「要按下成長的開關，而且要一直按、不停按」。玉木回應，「光靠氣勢和幹勁，市場是不會動的。」

在皇室制度議題上，中道改革連合代表小川淳也指出，「皇室典範」修正案內容仍存歧見，對皇室及國民都非好事。高市表示，修法草案是依據眾參兩院正副議長彙整的立法機關共識提出。

立憲民主黨代表水岡俊一質疑，在仍有反對聲音下，是否足以稱為立法機關共識。高市回應，「如果因為只有一位國會議員反對，就說這不是共識，那幾乎所有事情都將無法推動。」

此外，參政黨代表神谷宗幣質疑，執政聯盟推動的副首都構想，以及眾議院席次削減，並非國民最關心的議題，反而外國人政策更受社會關注。

他指出，日本外籍勞工人數已由20年前不到50萬人，增加至目前逾250萬人。政府雖以勞動力不足作為理由，但國內仍有約200萬名失業者，社會上有不少聲音，質疑政府持續大量引進外籍勞工的政策。

神谷引述推估指出，「若持續以目前速度接納外國人，約80年後，日本人與外國人的人口比例將出現逆轉」，呼籲政府在2026年度內提出人口戰略，明確提出外國人接納的數量目標及基本方針，包括是否實施總量管理。

高市回應，政府首次設立專責統籌外國人政策的閣僚職位，由小野田紀美擔任，同時介紹政府目前已著手推動包括提高歸化資格門檻等措施。

至於是否對外國人接納總數設置上限，高市表示，外國人的身分相當多元，包括永久居民、日本人的配偶及家屬、留學生等，不同身分應有不同考量。

她表示，政府將先整理社會保障、教育、治安等相關課題，再進一步討論如何管理、規範外國人，以及希望哪些類型的人能與日本社會共生。

高市強調，在相關制度與方向尚未釐清之前，「不會預先下結論，決定是否設定接納外國人的總數上限。」

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