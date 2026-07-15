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日本芥川賞、直木賞揭曉 小砂川「殭屍回收婦」與朝倉可斯蜜「圈外」獲獎

中央社／ 東京15日專電

日本文壇重要文學獎項「第175屆芥川龍之介賞」與「第175屆直木三十五賞」今天公布得獎名單，芥川賞由小砂川Chito（小砂川チト）以小說「殭屍回收婦」獲得，直木賞則由朝倉可斯蜜憑藉「圈外」摘下桂冠。

現年36歲的小砂川Chito出生於岩手縣，畢業於慶應義塾大學文學部，並完成同校大學院社會學研究科心理學專攻碩士課程。2022年，她以「家庭用安心坑夫」獲第65屆群像新人文學獎，並首度入圍芥川賞；2024年再以「猿的加冕典禮」（猿の戴冠式，暫譯）入圍芥川賞及多項文學獎，此次第3度入圍終於獲獎。

65歲的朝倉可斯蜜出生於北海道小樽市，2004年以「肝、燒焦了」（肝，焼ける，暫譯）獲小說現代新人賞出道，2009年以「田村先生還沒來」獲吉川英治文學新人獎；2019年「平場之月」獲山本周五郎賞，並入圍直木賞；2024年再度入圍，本屆第3度角逐終於奪下直木賞。

主辦單位表示，頒獎典禮將於8月21日在東京舉行，得獎者可獲得100萬日圓獎金（約新台幣20萬元）。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，主要頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞皆為一年頒發兩次。

芥川賞選考委員包括小川洋子、奧泉光、川上弘美、川上未映子、島田雅彥、平野啓一郎、松浦壽輝、山田詠美、吉田修一；直木賞選考委員則有淺田次郎、角田光代、京極夏彥、桐野夏生、辻村深月、林真理子、三浦紫苑、宮部美幸、米澤穗信。

東京 日本 直木賞 文學獎

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