好市多退貨家電去哪？內行揭密「這管道」被搬空：還有人靠它發大財

美式賣場好市多（Costco）憑藉著高CP值的自有品牌、豐富的美食區，以及幾乎「無條件」的佛心退貨政策，深得廣大會員的喜愛。在好市多，從日常服飾、3C電子產品到大型家電，都是會員爭相搶購的熱門商品。然而，在如此寬鬆的退貨機制下，每天都有源源不絕的商品基於各種原因被退回賣場。

許多消費者心中不免好奇：那些被退回的家電最後都去哪裡了？其實，好市多處理這些退貨家電主要有兩大管道：若商品依然維持全新且完好無損，賣場會將其重新包裝並以折扣價重回貨架販售；若是已開封或有使用痕跡的產品，則會直接打包整批賣給專業的「清倉清算中心」進行二次處理。

根據外媒「The Takeout」報導，在好市多的清倉生態鏈中，名為「B-Stock」的線上拍賣平台扮演了關鍵角色。B-Stock專門收購好市多、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）及家得寶（Home Depot）等零售巨頭的退貨商品，並將這些家電、廚具、家具或珠寶重新包裝後公開競標。

標下這些退貨商品的買家背景非常多元，小至在自家空房創業的個人網拍賣家，大至規模龐大的貿易公司。他們在標得這些外觀不一、功能可能完好的好市多家電後，會進行簡單的清潔與測試，再轉移到eBay、亞馬遜等第三方網購平台轉售賺取利潤。雖然好市多在此過程中是以虧本的低價將物資出手，但對於賣場而言，能回收部分資金總比完全報銷要來得划算，也因此催生了這個蓬勃發展的二手機電生態系。

既然這些退貨家電轉手還能獲利，為什麼好市多不自己留著轉售，反而要給別人賺一手？這背後其實牽涉到極為龐大的物流與倉儲成本。一般零售業的平均退貨率大約落在8%至10%之間，但由於好市多的退貨機制實在太寬鬆，部分業界專家估計其退貨率可能高達25%。

以好市多2025年公布的年淨銷售額約2,690億美元來計算，即使僅以保守的10%退貨率估算，每年退回賣場的商品總價值就高達270億美元（約新台幣8,700億元）。如此驚人的退貨實物量，如果全部積壓在賣場內，將會嚴重癱瘓其倉庫的營運效率。因此，好市多必須快速「斷捨離」，透過外部管道迅速將物資套現。

事實上，每一件被退回好市多的家電，都會先被運送到專屬的「退貨調度中心」。在這裡，工作人員會針對商品進行嚴格的分類與外觀、功能等級評定。唯有通過嚴格篩選、被評為極佳狀態的商品，才有機會重回賣場的特價區；而其餘未達標的家電，則會被無情地歸入清倉區，直接送往清算中心處理。

雖然這種「整批低價清倉」的做法讓好市多承擔了帳面損失，卻能有效釋放出珍貴的倉庫空間，用來陳列更新、更有利潤的新品。這種策略成功在「維護會員退貨權益」、「減少企業庫存損失」與「創造二手轉售商機」之間取得了完美平衡，打造出一個多方共贏的獨特商業閉環。