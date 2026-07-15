蘇格蘭首位「海鷗巡護員」上任 專門教民眾與海鷗和平共處

蘇格蘭一座海濱小鎮因海鷗攻擊事件頻傳，於是決定聘請「海鷗巡護員」（Gull Ranger）。負責這個特別職業的人必須宣導並教育民眾正確知識，改善人類與海鷗之間的關係，讓人鳥之間和平共處，避免發生更多衝突。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，24歲的薩福德（Patrick Safford）被伯威克郡海洋保護區（Berwickshire Marine Reserve）聘用，擔任海鷗巡護員。他的主要工作，是向居民與遊客介紹海鷗習性，教大家如何避免衝突，以及宣導保育觀念。

當地居民近年飽受海鷗攻擊困擾，2024年8月就曾發生多起攻擊事件，共有7名孩童受傷。地方議員安德森（James Anderson）表示，部分孩子遭海鷗攻擊濺血，希望禁止民眾餵食海鷗，以減少牠們主動接近人群。

不過，薩福德認為，海鷗一直背負著不公平的負面形象。他表示，海鷗其實是非常聰明且適應力極強的鳥類，只是少數個體與人類發生衝突，才讓整個族群都被貼上「麻煩製造者」的標籤。

他指出，許多常見的驅鳥方式，例如假猛禽模型、防鳥網或防鳥刺，效果其實有限。海鷗很快就能分辨假天敵沒有威脅，有些甚至直接在防鳥裝置旁築巢，因此使用這些設施既昂貴又不一定有效。

薩福德認為，真正有效的方法應該是教育民眾如何與海鷗共存。他表示，其實只有約25%的海鷗會主動搶食，因此不需要把所有海鷗都視為危險動物。他建議，民眾應該避免餵食海鷗、遠離幼鳥，以免成鳥誤以為幼鳥受到威脅而俯衝攻擊；若在戶外用餐，可選擇靠牆壁或遮雨棚的位置，阻礙海鷗飛行路徑，降低食物被搶走的機率。此外，也應避免亂丟垃圾，並不要把垃圾塞進已經滿溢的垃圾桶，以免吸引海鷗聚集。

除了向民眾宣導外，薩福德還將與學校、社區團體合作，舉辦保育課程，並協助進行海鷗族群調查，希望透過長期教育，讓人類與海鷗找到更和平的相處方式。