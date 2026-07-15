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陸客腰斬！上半年訪日本外國人數微減2% 5年來首度下滑

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本陸客。圖／AI生成
日本陸客。圖／AI生成

日本政府觀光局今天公布，今年1月到6月造訪日本的外國人達2108萬4800人次，較去年同期減少2%。這是受到日相高市早苗去年11月的涉台言論影響，來自中國的觀光客大減所致。

「朝日新聞」報導，今年上半年訪日外國旅客數量較去年同期下滑，是自COVID-19疫情期間的2021年以來，5年來首見。

日本政府觀光局統計，依國家與地區來看，中國旅客為205萬8200人次，較去年同期大減56.4%，幾乎減半。若僅看6月，中國旅客也較去年同期減少57.3%，顯示自高市去年11月的答辯引發北京當局強烈不滿後，中國呼籲民眾避免前往日本旅遊的影響，至今仍未消退。

另一方面，在日圓貶值等因素帶動下，其他國家與地區的旅客表現依然強勁。旅客數量最多的是韓國，達567萬5100人次，較去年同期增加18.6%；其次為台灣397萬2200人次，增加20.9%；美國182萬1700人次，增加7.1%。

日本政府的目標是2030年前，訪日旅客增加至6000萬人次。去年全年訪日旅客超過4200萬人次，創下歷史新高，但要達成目標仍需進一步增加旅客人次。

此外，日本觀光廳也公布今年4至6月的旅遊消費額。雖然中國旅客消費額較去年同期大減48.8%，但其他國家與地區均高於去年同期，帶動整體旅遊消費額年增0.2%，達2兆5096億日圓，創下歷年同期新高。

日本 觀光 疫情

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