昔法國王室狩獵場…巴黎近郊楓丹白露森林大火 當局稱火勢已控制

巴黎近郊楓丹白露森林大火肆虐，數百名消防員今天在空中滅火機支援下，奮力控制火勢。與此同時，新一波熱浪帶來酷熱高溫，持續籠罩首都巴黎。

法新社報導，位於巴黎東南方約60公里處的楓丹白露（Fontainebleau）森林，過去是法國王室的狩獵場，如今吸引來自世界各地的健行者、自然愛好者與抱石攀岩者前來。

地方檢察官表示，當局認為這場大火可能是人為引起，目前已逮捕6人，並展開相關調查。其中1名義消坦承使用打火機及汽油點燃細枝引發火勢，另1人則承認丟棄菸蒂，不慎引發另一處火災。

法國今天慶祝國慶日「巴士底日（BastilleDay）」，晚間通常會施放煙火，但在熱浪來襲下，全國多個城鎮已取消煙火表演。然而，仍有不少民眾違法燃放煙火。

當局表示，這場12日爆發的森林大火已燒毀2050公頃左右，大約是英國海外領土直布羅陀（Gibraltar）的3倍大。這場森林大火導致楓丹白露及其周邊地區約1000名居民被迫撤離家園。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）告訴BFM電視台（BFMTV），目前火勢「已獲控制，不再擴散，但仍須進一步穩定火勢」。