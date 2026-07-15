採訪側記／曼谷啤酒餐廳火場與醫院間 悲劇後48小時

13日凌晨我正準備就寢，手機螢幕突然彈出曼谷一間啤酒餐廳發生大火。當時僅有少數媒體的零星報導，但隨著死亡人數從10人迅速攀升至20人，泰國總理也趕赴現場，我意識到這不是一般火警。發出快訊後，我立刻抓起相機衝向現場。

●火場：歡樂餘溫中的漆黑與焦味

抵達火場時，熊熊烈火已被撲滅，取而代之的是急促且刺耳的消防車與救護車警笛聲，此起彼落。與這緊迫聲響形成強烈對比的，是路旁家屬壓抑而低沉的哭泣聲。

濃煙漸漸散去，消防、醫護人員與數十名救援志工，在焦黑的殘骸中持續穿梭。他們將一具具裝有罹難者遺體的黑色屍袋抬上運送車輛，現場在探照燈的慘白強光下顯得無比混亂。

即使火勢已熄，空氣中仍瀰漫著揮之不去的刺鼻焦味。透過破碎的玻璃窗往內看，店內漆黑一片。手電筒的光束掃過，能看見焦黑的餐桌上，還整齊擺著數個沒喝完的酒瓶。幾個小時前，這裡還是人們舉杯暢飲、大笑喧嘩的歡樂場所。

●現場微細物證：逃生的恐懼

餐廳外的人行道上滿是碎玻璃，後門外則有圍巾和多隻鞋子，可想見大火發生當下，人們驚慌逃生的恐懼。

餐廳外的人行道上滿是碎裂的玻璃，折射周邊娛樂街區尚未熄燈的璀璨霓虹。而在後門窄巷外，地面上散落著幾條圍巾，以及多隻在混亂中被踩脫、遺落的鞋子。這些群眾逃生的遺物，還原出大火發生當下人們驚慌逃生的恐懼。

這間奪走30條人命的啤酒餐廳位於曼谷恰圖恰區（Chatuchak）的小型商業區，距離我常逛的商場不遠，周邊聚集許多有駐唱歌手表演，並提供酒精飲料的娛樂場所，是許多曼谷民眾下班後聚會的地方。

難以想像，這個平日熱鬧的夜生活據點，竟在短短幾個小時內成為泰國近年最嚴重的火災現場之一，也成為國際關注的重大災害事件。

●醫院：在極致安靜裡撕裂的快門聲

當天中午，我轉往醫院，採訪認領遺體的罹難者家屬，對我而言，這是新聞工作中最具挑戰、也最困難的一部分。面對他人生命中無法承受之重，記者的鏡頭與提問，有時顯得格外艱難。

許多家屬在服務台確認親友身分後，瞬間掩面痛哭，但更多人只是靜靜地、無力地低聲啜泣。現場媒體架起相機、試圖記錄家屬悲慟的神情，那一刻，快門聲此起彼落，在安靜得連一根針掉下都能聽見的空間裡，格外刺耳。

●究責：交錯的微小疏忽 釀成系統性災難

隨著救援告一段落，調查與究責成為各界關注焦點，這也成為我第二天的採訪重點。這把無情的大火，徹底燒出了業者長期的疏忽、建築安全法規的漏洞，以及執法不力的結構性弊病。

初步調查顯示，起火原因疑似是天花板上方空調機組的電線短路，而天花板裝潢大量使用了易燃材料，導致火勢在極短時間內向四周迅速蔓延。

更致命的是逃生動線受阻。調查顯示，餐廳前門因火勢猛烈無法通行，阻斷了主要出入口，許多人驚慌轉往後方逃生，卻因後門堆放雜物、出口受阻而被困在漆黑的走道中。滾滾濃煙在狹窄空間內迅速堆積，最終造成了如此慘重的傷亡。

大火發生24小時後，啤酒餐廳大門前陸續擺滿悼念罹難者的鮮花、花圈與手寫卡片，部分倖存者和罹難者家屬也重返火場，在焦黑的殘垣前神情凝重地獻花追思－沒有哭喊，只有無聲的哀悼。

這場造成30人喪生的悲劇再次提醒人們，重大災難往往不是單一失誤造成，而是許多看似微小的疏忽，在同一時間和同一地點交錯，最終釀成無法挽回的悲劇。

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