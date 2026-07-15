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下雨天襪子濕透了？日本網站實測3招快乾法 坐辦公室也能輕鬆搞定

香港01／ 撰文／奶茶妹
日本氣象網站教3大快速弄乾襪子的方法。示意圖／Ingimage
日本氣象網站教3大快速弄乾襪子的方法。示意圖／Ingimage

上班、上學遇到大雨，最痛苦的莫過於鞋子進水，連襪子都濕到黏答答！如果在辦公室或學校沒有烘鞋機，到底怎樣才可以迅速將襪子弄乾？日本氣象網站「tenki.jp」特別進行了實驗，比較了3種在外出時最常見的乾襪方法。結果發現，原來利用日常隨手可得的毛巾和寶特瓶，竟然可以大幅縮短乾燥時間。

方法一：乾毛巾包裹吸水法

做法非常簡單，只需將濕襪子放在乾毛巾上包裹好，然後從上方用力按壓或輕扭，將襪子裡的水分轉移到毛巾上，就能輕鬆減少襪子的含水量。

實測團隊在氣溫約24℃、相對濕度約65%，且通風一般的室內進行對比。結果發現，什麼都不處理的濕襪子就算放了很久依然很濕，但經過毛巾吸水、脫水的襪子，大約花費6小時30分鐘就乾到可以舒適穿上的程度。雖然需要一點時間，但勝在工具容易取得，在辦公室最容易實踐。

方法二：熱水寶特瓶烘乾法

想再快一點弄乾襪子？那就要試試這個「熱能蒸發法」。將熱水注入空的寶特瓶中，然後將襪子套在寶特瓶外側，利用瓶內的熱氣來加速水分蒸發。

實測發現，套上襪子靜置30分鐘後，緊貼寶特瓶的部分幾乎已經全乾。接著將襪子翻面、調整方向再烘乾30分鐘，合計只需1小時，整隻襪子就完全乾透。相比起單純自然乾燥，這個方法的效率高出許多，非常適合想在短時間內弄乾襪子的人。

需要注意的是，在寶特瓶注入熱水時，請務必使用耐熱的材質，以免普通塑膠瓶遇熱融化變形。

方法三：烘被機送風法

如果想追求快速，實測團隊使用了烘被機並裝上專用轉接頭，直接將溫風送入襪內烘乾，並用寶特瓶壓著防止襪子被吹走。結果非常驚人，大約只需17分鐘就徹底乾燥，是所有測試當中最快的方法。不過實測團隊也直言，正常人很難隨身攜帶一台烘乾機上班上學，欠缺實用性。

實測發現，毛巾吸水確實有助弄乾襪子，而熱水寶特瓶更能在1小時內拯救濕透的襪子。不過最後也溫馨提示，最方便且最現實的方法，其實是在出門前預先準備好一雙替換的襪子。只要袋子裡有備用襪，就算外面下再大雨，進到室內也能一秒重獲乾爽。

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文章授權轉載自《香港01》

襪子 日本

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