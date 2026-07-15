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世博「2億日圓廁所」將搬至植物園 遷移費用高達1億日圓
2025年世界博覽會（大阪關西世博）部分公廁造價2億日圓（約新台幣4260萬元）曾引發熱議。這些被日本網友稱為「2億日圓的廁所」將被移到其他處，相關費用高達1億日圓。
「讀賣新聞」今天報導，大阪府昨天宣布，已經與大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會）簽訂轉讓合約，以重複使用這些公廁。
這些廁所將遷到大阪府河內長野市的植物園「府立花之文化園」，預計明年春天啟用。
這些「2億日圓廁所」為金屬結構，特徵是有三角屋頂且外觀顏色鮮艷，且屋頂結構把好幾間廁所連在一起。
大阪府政府之後接收這些廁所時，預計會縮小廁所規模，並估計拆卸、搬運等一連串作業費用，上看1億日圓（約新台幣2000萬元）。
這些廁所當時的工程預算，含稅上看約2億日圓，在網路上引發熱烈討論，有人批評這些廁所造價太貴，後來設計經過簡化後，以不含稅1億5300萬日圓決標。
設計這套公廁的建築師米澤隆告訴「讀賣新聞」，「這些廁所被遷走，能讓不知道世博的世代接觸到，繼續傳承世博的故事與文化，如此一來我會感到相當高興」。
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