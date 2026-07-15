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熱浪席捲德國 6月高溫死亡人數暴增32%

中央社／ 柏林14日綜合外電報導

德國官方今天公布的數據顯示，在6月破紀錄的熱浪期間，德國全國死亡人數較過去4年同期平均暴增32%。

法新社報導，德國聯邦統計局（Federal StatisticalOffice）數據指出，6月22日至28日這一週，全國約有2萬3900人死亡，較前2週增加了7100人。

熱浪6月席捲西歐，多地氣溫飆升，德國部分地區最高溫突破攝氏41度。

這份數據上修了德國聯邦統計局先前的估計，將熱浪期間的相關死亡人數由約6800人調升至約7100人。

德國聯邦統計局表示，德國今年除了6月最後一週外，其餘時間的死亡人數大致維持在過去4年的同期範圍內，甚至部分低於往年。

德國衛生機構羅伯特．科赫研究所（Robert KochInstitute）上週預估，德國這次熱浪至少造成5100人死於高溫相關因素。

德國聯邦統計局資料指出，2022年至2025年間，每年因高溫相關因素死亡的人數約2600人至4900人。

根據這份報告，迄今2018年與2019年的熱浪致死人數仍最多，死亡人數分別為約8400人及6900人。

歐盟氣候監測機構上週表示，西歐今年6月經歷了有紀錄以來最炎熱的6月。

德國 高溫 熱浪

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