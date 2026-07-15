大阪道頓堀大火2死案 男疑丟菸蒂肇禍被法辦

日本大阪鬧區道頓堀去年8月發生嚴重火災，造成2名消防員殉職。一名男子疑似隨意丟棄未熄的菸蒂引發大火，而被函送檢方偵辦。殉職消防員的家屬今天表示，悲痛之情溢於言表。

道頓堀是許多國外觀光客常造訪的地區，道頓堀北側一棟建物去年8月18日發生火災，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，火勢當時也波及隔壁的連鎖拉麵店一蘭拉麵。

讀賣電視台（ytv）報導，被函送的男子目前35歲，去年8月是失火建物內一間餐廳的員工。他當時疑似在事發現場附近隨意丟棄未熄掉的菸蒂，使垃圾起火，進一步使火勢延燒到隔壁建築物，涉嫌「重過失失火」，昨天被函送檢方偵辦。

警方表示，失火過後的調查期間，透過監視器畫面等資訊，得知這名男子時常在現場附近隨意丟棄菸蒂。而且他在火災發生前的15分鐘左右，疑似也丟過菸蒂。

失火的建築物內曾發生坍塌，使兩名消防員一度受困於火場，儘管後來獲救，但到院後仍宣告不治，其中一人年僅22歲。

共同社報導，殉職消防員的家屬得知這名男子被函送後，接著於今天發布聲明表示，「得知起火原因是人為因素，遺憾與悲痛之情溢於言表」。

聲明也回憶，「他學生時代曾經擔任學生組織的領袖，是個有領袖氣息的孩子…衷心期盼他不要白白犧牲，希望社會能提升處理香菸的安全意識，不要再有人因此失去寶貴的性命。」

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