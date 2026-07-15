西班牙夏季前半期高溫破紀錄 創1961年來新高

西班牙國家氣象局（AEMET）今天表示，受兩波熱浪影響，西班牙本土今年夏季前半期創下1961年以來最炎熱的紀錄。

法新社報導，西班牙國家氣象局發言人戴康波（Ruben del Campo）表示，今年6月1日至7月15日平均氣溫為攝氏24.5度，較1991年至2020年基準期均值攝氏21.2度高出3.3度。

他補充說，7月14日和15日的氣溫數據是依據預報推算，與實際觀測值若有「些微差異」，對整體分析也幾乎不會造成影響。

西班牙國家氣象局在社群平台X表示：「2026年夏季至今，西班牙全境幾乎每天氣溫都高於正常平均值。」

今年夏季前半期的特點是6月底出現異常強烈的熱浪，不僅造成歐洲多地氣溫屢破紀錄，也奪走數千條人命，並擾亂數百萬人的日常生活。

西班牙本土6月的日平均氣溫與平均最低溫，均創下至少1950年以來同期最高紀錄。

這波極端高溫來得異常早，西班牙位處氣候變遷衝擊的前線，往年最炎熱的時期通常落在7、8月。

這波高溫也讓包括坎達布里亞（Cantabria）及巴斯克自治區（Basque Country）在內的北部地區發布最高級別警報，這些地區過去通常能躲過酷暑侵襲。