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英極地研究船赴格陵蘭 近9億元調查冰川融化影響

中央社／ 英國哈威治15日綜合外電報導

一支80人國際研究團隊本週將乘坐極地研究船前往格陵蘭，調查島上冰川急速融化，是否擾亂大西洋環流系統及影響歐洲氣候。這項為期5至6週的任務，將從英國啟航。

英國及西歐地區才剛經歷史上最熱的6月紀錄，造成電力中斷、學校停課，也導致因熱而亡的人數攀升。

領導這次「英國南極勘測」（British AntarcticSurvey，BAS）的海洋地球物理學家霍根（KellyHogan）在船上接受路透社訪問時表示：「過去幾個月英國與歐洲所經歷的熱浪，讓我們真正體會到，即便是氣候僅出現微小變化，但人類適應起來卻十分困難。」

此次勘測行動是「格陵蘭冰蓋至大西洋臨界點」計畫（Greenland Ice sheet to AtlaNtic Tipping points，GIANT）的一環，研究艇名為大衛艾登堡號 （RSSDavid Attenborough）。

這項耗費2000萬英鎊（約新台幣8億6251萬元）的計畫，旨在研究冰川如何融化、崩解入海，以及此一情況對環境造成的影響。

科學家擔心，冰蓋融化會讓大量淡水流入海洋，造成海平面上升，也可能破壞海洋環流系統，進而導致天氣更加極端。而環流系統是有助於調節歐洲氣候的。

船長尼爾（Matt Neill）在2011年以「英國南極勘測」學員身分首次前往南極，他表示，自己早已親身見證全球氣候變遷的影響。

尼爾說：「很多冰川都在極速後退，程度超乎想像…因此在這瞬息萬變的時期，我們得去現場蒐集數據、將預測模型做得更完善，這比以往任何時刻都更加重要。」

研究艇「大衛艾登堡號」將往冰川與大海交界地帶，深入水下1500公尺處，繪製此區的幾何結構，調查對冰川的影響。

英國國家海洋中心（National Oceanography Centre）操作工程師史密斯（Sam Smith）說：「將會蒐集到許多過去從未獲得的珍貴數據。」所得數據將有助於發展下一代氣候模型，也有助建立冰川崩解預警系統。

冰川 格陵蘭 英國

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