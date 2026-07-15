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締造「哈德遜奇蹟」！薩利機長公開自己罹患阿茲海默症：一起勇敢面對

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
「薩利」．蘇倫柏格機長2009年10月1日在紐約拉瓜迪亞機場執飛前往北卡羅來納州的航班前，進行飛行前例行程序。路透
「薩利」．蘇倫柏格機長2009年10月1日在紐約拉瓜迪亞機場執飛前往北卡羅來納州的航班前，進行飛行前例行程序。路透

2009年駕駛全美航空1549號班機迫降紐約哈德遜河、締造「哈德遜奇蹟」的機長「薩利」．蘇倫柏格（Chesley "Sully" Sullenberger），14日透露罹患阿茲海默症，希望透過公開自己的診斷結果，鼓勵其他患者也站出來發聲。

CBS新聞報導，阿茲海默症是一種腦部疾病，會逐漸影響記憶及其他能力，也是失智症最常見的成因，目前尚無法治癒。蘇倫柏格在一份最先提供給《時人》、並發布於社群媒體的聲明中寫道，他的病情仍處於早期階段，「現階段，我可能一時想不起某個名字，忘記自己最近說過的一個故事，或是睡得不太好，但這段漫長旅程才剛開始。」

根據阿茲海默症協會資料，超過700萬名美國人罹患阿茲海默症。蘇倫柏格表示，確診後才發現阿茲海默症如此普遍。他寫道：「多年來，每當有人問起1549號班機為何能夠成功脫險時，我都會說，『勇氣可以感染他人』；在那一天，這份勇氣幫助所有人團結起來，成功撤離那架飛機。現在，我們需要這份勇氣來對抗這種疾病。」

他接著說：「如今，我和你們許多人一樣，也成為這個龐大病友群體的一員，我們將一起勇敢面對。」

全美航空1549號班機2009年1月15日從紐約拉瓜迪亞機場起飛後不久，兩具引擎均因鳥擊失效。根據駕駛艙通話紀錄，蘇倫柏格與機組人員判斷無法在機場降落後，在不到4分鐘內緊急迫降哈德遜河。所有乘客及機組人員隨後都撤離飛機，並由緊急救援人員救起。

蘇倫柏格憑藉迅速判斷拯救機上155人，成為美國全民英雄。這次迫降後來被稱為「哈德遜奇蹟」，並被改編成2016年電影《薩利機長：哈德遜奇蹟》。他在2010年正式退休，後來擔任CBS新聞飛安專家多年，也致力推動航空安全，並曾出任美國駐國際民航組織（ICAO）大使。

阿茲海默症

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