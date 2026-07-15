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英國氣候劇變 熱浪日照頻破紀錄
英國氣象局（Met Office）今天在報告中指出，與上個世紀典型的英國天氣相比，如今英國的氣候已截然不同，氣溫持續上升且極端氣候事件頻繁發生。
法新社報導，英國氣象局表示，就觀察到的證據來看，若以一般預期的最熱與最冷天氣來看，如今所謂的「正常」氣候，與20世紀大部分時間相比已產生重大轉變。
在2025年，英國春夏兩季合計的平均最高溫上升攝氏2.1度，總日照時數達到1991至2020年均值的125%，是有紀錄以來最溫暖、光照最充足的時期。
英國海岸也無法倖免。周邊水域在2025年經歷長達297天海洋熱浪，不僅創下自1982年以來的最高紀錄，也遠超2023年創下的178天紀錄。除了年度紀錄以外，報告也指出，自1980年代起，英國氣候每10年約升溫攝氏0.25度。
這份報告的領銜作者、英國氣象局氣候科學家肯頓（Mike Kendon）昨天在記者會上表示：「我們許多的基礎建設、住宅房屋、農業、醫療體系等皆是基於過去的氣候情況所設計。近期持續觀測的情況顯示，那樣的氣候已不存在。」
部分企業已注意到這個情況。食品與服飾零售商馬莎百貨（Marks & Spencer）近期宣布投資可耐攝氏45度高溫的設備。歐洲之星（Eurostar）也將升級跨英吉利海峽高速列車的空調系統，使耐熱能力從現在的攝氏45度提升至攝氏55度。
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