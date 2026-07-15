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英國宣布青少年社群媒體宵禁 深夜至清晨禁止使用
繼時任英國首相施凱爾（Keir Starmer）上個月宣布16歲以下兒童禁用社群媒體的禁令後，英國政府今天表示，將針對16歲與17歲青少年實施深夜社群媒體宵禁。
法新社報導，為了進一步打擊兒童接觸具成癮性的應用程式，政府表示將針對16與17歲青少年，在Instagram和臉書等平台上實施午夜至凌晨6時之間的宵禁。
英國政府同時宣布，計畫針對年齡較大的青少年強制啟用預設設定，以停用「無限捲動」等容易令人上癮的功能。
不過，由於用戶仍可自行關閉這些設定，批評人士指出，此舉可能流於形式、毫無成效，目前也尚不清楚這些規範將如何強制執行。
上個月，英國成為最新一個禁止16歲以下兒童使用包括Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram和臉書在內社群網站的國家；這些變革預計將於2027年初生效。
科技大臣肯達爾（Liz Kendall）透過聲明表示：「即便年輕人在16歲時獲得了更大的獨立性，他們仍應受到保護，免受可能對身心健康產生有害影響、最容易令人上癮的線上功能侵害。」
她指出：「這些措施對於幫助年輕人獲得所需的睡眠、專注於學業，以及與家人朋友共度更多優質時光至關重要。」
這些措施還包括對人工智慧（AI）聊天機器人使用的檢查，這將要求18歲以下的用戶在操作平台時必須定期休息。
雖然部分兒童慈善機構對這些遲來的保護改革表示歡迎，但其他機構則警告稱這可能導致兒童以不安全的方式使用網路。
澳洲在去年12月成為首個禁止16歲以下族群使用社群媒體的國家，此舉成效不一。
加拿大與阿拉伯聯合大公國等國也已宣布類似禁令，而印尼則在今年3月開始對16歲以下用戶強制執行禁令。
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