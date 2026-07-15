新加坡法院裁定彭博報導誹謗2部長 判賠1140萬元

新加坡高等法院今天公布一份判決書指出，彭博新聞及旗下1名記者發表的報導被裁定誹謗新加坡2名政府部長，遭判賠新幣46萬元（約新台幣1140萬元）。

路透社報導，根據判決，彭博（Bloomberg News）與撰文記者劉德偉（音譯，Low De Wei）須分別賠償2名部長新幣23萬元（約新台幣571萬元），其中包括新幣17萬元（約新台幣422萬元）的一般損害賠償及6萬元（約新台幣149萬元）的加重損害賠償。

彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）表示，對判決結果感到失望，強調公司將持續支持旗下記者與編輯部門。

他透過電子郵件告訴路透社，「我們在審判中主張，我們的報導內容準確且符合重大公共利益，我們仍然相信這2位部長對這篇紮實的報導，施加了極其牽強的解讀」，但未說明彭博是否有意提出上訴。

2名部長委任律師事務所未立即回應置評請求。

彭博2024年12月發表的這篇報導，討論豪宅交易的保密性問題，由於文中提及新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）和人力部長陳詩龍（Tan See Leng）的交易，2人因而提告誹謗。

彭博先前曾為這篇報導辯駁，並稱內容主要談及豪宅交易相關趨勢，而2名部長均屬這類交易中具新聞價值的範例，文中並未指控2名部長有任何不當行為。

然而，2名部長的委任律師則向法院求處加重損害賠償，指稱被告有惡意。

律師表示，彭博收到新加坡依「防止網路假訊息與網路操縱法」（POFMA）發出的更正指示後，不但解除了相關報導的付費牆，還公開支持報導內容。

彭博一名編輯在誓詞中表示，公司解除付費牆是為了讓讀者看到更正啟事，這份啟事置於報導網頁頂端，並附上彭博「謹此表達異議」並堅守報導立場的聲明。

然而，法官在判決中指出，記者在描述相關報導時表現得既輕率且不實，並認定彭博解除付費牆的行為，同樣體現了惡意。