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玻國男子疑遭誘騙替俄打烏陣亡 妻：曾獲50萬報酬

中央社／ 拉巴斯14日綜合外電報導

在傳出疑似有玻利維亞公民因假工作機會受騙，遭誘往俄羅斯替俄軍攻打烏克蘭後，玻國檢方今天宣布將展開調查。

法新社報導，近日來，社群媒體流傳著玻國公民穿著俄國軍服的影片。

其中一支疑在衝突區拍攝的影片中，29歲玻利維亞公民索雷托（Jose Maria Soleto）大談自己在戰地的生活，說：「我們日復一日腎上腺素都在飆升。」

這支影片還拍到他的表親，以及另外兩名疑似來自秘魯和哥倫比亞的人。

然而，索雷托的妻子今天表示，丈夫已在烏克蘭戰場上陣亡。

她接受玻國頻道Red Uno訪問時表示，丈夫4月間因有人開出1.6萬美元（約新台幣50萬9600元）報酬而前往俄羅斯。

除了玻利維亞，秘魯和哥倫比亞當局同樣正在調查本國公民疑遭非法送往俄烏戰場的相關案件。

俄國駐秘魯大使館認知到，確實有秘魯公民與俄國武裝部隊簽約；不過俄國大使館強調，這些人與俄方簽約完全出於自願，且合法合規。

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