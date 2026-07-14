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馬來西亞步入高齡化社會 民間投入長照盼借鏡台灣

中央社／ 吉隆坡14日專電

馬來西亞已步入高齡化社會，人口老化速度加快，長照需求攀升，但制度與法規仍待完善。民間近年相繼投入長照、人才培育及高齡照護產業，業者期盼能有交流機會借鏡台灣經驗。

根據世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比例達到7%，即稱為「高齡化社會」；達到14%是「高齡社會」；若達20%則稱為「超高齡社會」。

2021年，馬來西亞65歲以上人口占總人口的7%左右。大馬統計局（DOSM）預估，到了2040年，65歲以上人口將占總人口14.5%，年輕人口占18.6%，兩者比例逐漸縮小。政府則預估，2048年正式邁入高齡社會，高齡照護需求勢必持續增加。大馬今年首季人口已達3440萬。

面對高齡人口快速增加，民間近年開始投入長照服務。位於檳城的Wagaya長者輔助生活中心創辦人馬苰博（Warren Beh）受訪表示，自2019年投入長照產業以來，從最初提供居家護理服務開始，至今已服務許多家庭，也看見不少照顧者長期承受沉重照護壓力。

他指出，目前提供失能長者居家照護，包括協助沐浴、餵食及基本醫療照護等服務，反映市場需求持續增加，顯示家庭對專業照護資源的依賴日益提高。

「清平樂之家」樂齡照護經理傅經棣（Poh JingDi）也告訴中央社記者，台灣長照制度發展較早，從人才培育、專業認證到照護體系均已建立完整架構；相較之下，馬來西亞長照產業仍處於發展初期，無論制度、法規或專業認證都仍待完善。

他指出，相較於台灣，目前不少馬來西亞民眾仍將長照視為照顧失能者或安養機構的延伸，對長照的認識仍停留在照料生活起居，與台灣推動健康老化、社區照護及提升長者生活品質的理念仍有差距。

傅經棣認為，台灣長照教育至少領先馬來西亞數十年，值得借鏡，希望未來持續安排馬來西亞長照相關從業人員赴台交流，實地了解台灣長照制度與照護模式，將相關經驗帶回馬來西亞，協助推動本地長照及銀髮產業發展。

他說，隨著人口快速老化，長照不應只是照護服務，更應結合醫療照護、健康促進、智慧科技、高齡友善住宅及社區照護等概念，進一步發展銀髮經濟，打造更多元的高齡照護模式。

為因應人口老化，大馬政府也推出「2025至2045年國家老齡化藍圖」（NAB），涵蓋經濟、就業、教育、社會保障、醫療健康及長期照護等領域，希望建立以終身養老為核心的制度。

然而，目前長照相關規範仍分散於「1993年護理中心法令」、「1998年私人保健設施及服務法令」及「2017年私人高齡醫療照護設施及服務法令」（Act802）等法規，尚未建立專門規範長照產業的完整法制。

截至2025年，大馬60歲以上人口已達410萬人。隨著高齡人口持續增加，醫療照護、智慧輔具、健康管理、高齡友善產品等需求同步成長，也帶動銀髮經濟逐漸發展。

「東方日報」引述大馬國會議員李存孝（HowardLee）分析，在人口老化加速下，馬來西亞未來照護需求將持續增加；儘管銀髮經濟帶來龐大商機，但目前仍缺乏足夠且具專業訓練的照護人力。

他指出，若大馬政府投入資源發展照護產業，將有助因應高齡化挑戰，創造大量就業機會，帶動銀髮經濟發展。

因應照護人力不足，北馬的霹靂州（Perak）從2023年起推動長者照護TVET課程，培育專業照護人才，部分畢業學員月收入甚至可達馬幣1萬5000令吉（約新台幣12萬元），顯示長照產業正逐步形成新的就業市場。

隨著馬來西亞人口快速老化，長照不再只是社會福利議題，逐漸成為帶動銀髮經濟的新興產業。如果隨著制度逐步完善，並借鏡國外長照發展經驗，包括台灣的人才培育與照護模式，將有助提升大馬高齡照護品質。

長照 馬來西亞 高齡化

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