快訊

整理包／分科戰士解脫了！115分科測驗正式落幕 8科完整試題、解答一覽

闖樂器行砍死連襟老闆！ 陽明交大教授學歷驚人 專攻半導體曾獲教學獎

又有旅客上錯飛機！虎航一年內二起誤登機 起飛前緊急清艙複查人數

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣也行嗎？挪威用追求樂趣打造基層體育 成為運動強國

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
挪威在各項體育賽事有好表現，答案或許藏在他們的基層體育。歐新社
挪威在各項體育賽事有好表現，答案或許藏在他們的基層體育。歐新社

挪威的世界盃足球賽之旅，雖止步八強，但驚艷表現仍博得全球喝采。這個人口僅550萬的國家，不僅在足球提出佳績，在冬奧更是無可匹敵的霸主，在高爾夫與網球領域也能孕育頂尖好手。究竟挪威何以在各項體育賽事有如此好表現，答案或許藏在他們的基層體育。

挪威的基層體育不把贏球當作首要目標，而是把享受樂趣擺優先，也鼓勵參與各項運動。根據挪威足球協會的指導原則。9歲以下的兒童，他們只能參加地方性俱樂部的友誼賽，沒有成績、沒有聯賽排名，也沒有獎盃。11歲起，才開始開放參加區域性競賽，但比賽成績和排名仍不會對外公布，滿13歲才能參加類似全國錦標賽的賽事。

Geir Ole Myre接受彭博訪問時說，他兩個兒子都熱愛足球，但在孩子們的比賽中，輸贏無關緊要，「孩子們比賽時，我們從來不記分，他們當然知道誰贏了，但這並不重要，我們不會談論」。

挪威制定的八項兒童權利，旨在確保孩童運動是追求樂趣與全面發展，而非提早陷入成人世界的勝負和淘汰壓力，其中一項是孩童有權嘗試多種運動，而不是在自己還沒有能力做選擇之前，就被迫專攻某項運動。對於真正有天賦的孩子來說，多種運動培養出的技能，也能在他們最後選擇專攻某項運動時發揮作用。

以當今足壇最搶眼的超級前鋒哈蘭德（Erling Haaland）為例，他正是這套體制下所孕育出來的球員。在專攻足球之前，他有八年的時間同時涉獵手球與越野滑雪。看他進球時，他那極具爆發力的躍起頭槌，某種程度上歸功於童年在手球射門區的起跳練習；而他從容不迫的精準射門，則帶有滑雪選手那種高效發力的優異身體控制力。

這和在大西洋對岸的美國形成鮮明對比，美國的青少年運動已發展成為一個龐大的市場。Aspen研究所Project Play估計，全美的家長在孩子的體育活動上，一年合計花費超過400億美元。青少年棒球培訓機構紐約帝國棒球（New York Empire Baseball），甚至有針對年僅18個月大嬰兒的棒球啟蒙課程。

然而，這種模式卻帶來反效果。美國兒科學會在2024年的報告中指出，全美70%的年輕運動員在13歲時就徹底退出有組織的體育活動，主因是運動傷害和心理倦怠。相形下，挪威的國家競技運動總監Tore Øvebrø告訴CNN，在25歲以前，挪威93%的人口都參與過某種形式的運動。

哈蘭德青少年時期的教練Alf Ingve Berntsen說，在挪威，15歲前沒有青訓等級的足球，球隊由家長擔任志工來執教，哈蘭德和其他孩子一樣，沒有受到特殊待遇。這裡的規矩很簡單：準時到場、盡力而為、舉止得體。

挪威的成功，並不能證明它找到了更好的培養足球員方式，但衛報指出，這促使大家思考，未必要用巴西那種主流方式：及早發現天賦，並根據孩童被認為適合的位置、替他打造發展道路；而是可以採取另一種做法，捍衛孩童自行選擇的權利。

挪威 體育 運動

延伸閱讀

世足賽／哈蘭德為世界看見挪威感動 看好新世代有信心拚足球強國

世足賽／哈蘭德高人氣鄉親力挺 最愛中餐廳成朝聖景點

世足賽／「進球機器」哈蘭德1個月讓全美傾倒 球技外有強大魅力

世足賽／「迷因型」巨星！俏皮哈蘭德 圈粉無數

相關新聞

擁抱健康！ 阿布達比斥資110億美元打造全球首座「三星健康認證島」

隨者全球對身心健康的關注度日益提升，養生旅遊已成熱潮。而波斯灣的一座小島正試圖將這份短暫的度假體驗，轉化為可持續的日常生活方式。

愛子公主難破男系鐵律 日本皇室傳承危機與性平的拉鋸戰

日本皇室正面臨前所未有的繼承危機。現任天皇德仁僅育有24歲的愛子公主，但在1947年制定的《皇室典範》限制下，女性皇族無權繼承皇位，且與平民結婚後必須脫離皇籍。

英前議員維德科姆陳屍家中 28歲嫌改依「反恐法」逮捕引發政治安全風暴

英國政壇與社會正因一起震驚全國的凶殺案陷入緊繃。曾任保守黨內閣閣員、歐洲議會議員及「英國改革黨」（Reform UK）發言人的78歲前國會議員安·維德科姆（Ann Widdecombe），上周四被發現陳屍於德文郡（Devon）家中，身上有嚴重傷勢。

台灣也行嗎？挪威用追求樂趣打造基層體育 成為運動強國

挪威的世界盃足球賽之旅，雖止步八強，但驚艷表現仍博得全球喝采。這個人口僅550萬的國家，不僅在足球提出佳績，在冬奧更是無可匹敵的霸主，在高爾夫與網球領域也能孕育頂尖好手。究竟挪威何以在各項體育賽事有如此好表現，答案或許藏在他們的基層體育。

霸王龍化石「古斯」拍賣恐創天價 億萬富豪與科學界的資源爭奪戰

極端氣候讓歷史化石面臨與時間賽跑的挖掘挑戰，然而一場圍繞著史前巨獸的爭奪戰正悄然在紐約蘇富比拍賣會上上演。

巴威颱風逼近 北韓當局籲保持「最高警戒」以防災情

隨著巴威颱風逼近，平壤當局今天發布豪雨及強風警報，北韓領導人金正恩呼籲保持「最高警戒」，以防災情發生

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。