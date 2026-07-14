台灣也行嗎？挪威用追求樂趣打造基層體育 成為運動強國

挪威的世界盃足球賽之旅，雖止步八強，但驚艷表現仍博得全球喝采。這個人口僅550萬的國家，不僅在足球提出佳績，在冬奧更是無可匹敵的霸主，在高爾夫與網球領域也能孕育頂尖好手。究竟挪威何以在各項體育賽事有如此好表現，答案或許藏在他們的基層體育。

挪威的基層體育不把贏球當作首要目標，而是把享受樂趣擺優先，也鼓勵參與各項運動。根據挪威足球協會的指導原則。9歲以下的兒童，他們只能參加地方性俱樂部的友誼賽，沒有成績、沒有聯賽排名，也沒有獎盃。11歲起，才開始開放參加區域性競賽，但比賽成績和排名仍不會對外公布，滿13歲才能參加類似全國錦標賽的賽事。

Geir Ole Myre接受彭博訪問時說，他兩個兒子都熱愛足球，但在孩子們的比賽中，輸贏無關緊要，「孩子們比賽時，我們從來不記分，他們當然知道誰贏了，但這並不重要，我們不會談論」。

挪威制定的八項兒童權利，旨在確保孩童運動是追求樂趣與全面發展，而非提早陷入成人世界的勝負和淘汰壓力，其中一項是孩童有權嘗試多種運動，而不是在自己還沒有能力做選擇之前，就被迫專攻某項運動。對於真正有天賦的孩子來說，多種運動培養出的技能，也能在他們最後選擇專攻某項運動時發揮作用。

以當今足壇最搶眼的超級前鋒哈蘭德（Erling Haaland）為例，他正是這套體制下所孕育出來的球員。在專攻足球之前，他有八年的時間同時涉獵手球與越野滑雪。看他進球時，他那極具爆發力的躍起頭槌，某種程度上歸功於童年在手球射門區的起跳練習；而他從容不迫的精準射門，則帶有滑雪選手那種高效發力的優異身體控制力。

這和在大西洋對岸的美國形成鮮明對比，美國的青少年運動已發展成為一個龐大的市場。Aspen研究所Project Play估計，全美的家長在孩子的體育活動上，一年合計花費超過400億美元。青少年棒球培訓機構紐約帝國棒球（New York Empire Baseball），甚至有針對年僅18個月大嬰兒的棒球啟蒙課程。

然而，這種模式卻帶來反效果。美國兒科學會在2024年的報告中指出，全美70%的年輕運動員在13歲時就徹底退出有組織的體育活動，主因是運動傷害和心理倦怠。相形下，挪威的國家競技運動總監Tore Øvebrø告訴CNN，在25歲以前，挪威93%的人口都參與過某種形式的運動。

哈蘭德青少年時期的教練Alf Ingve Berntsen說，在挪威，15歲前沒有青訓等級的足球，球隊由家長擔任志工來執教，哈蘭德和其他孩子一樣，沒有受到特殊待遇。這裡的規矩很簡單：準時到場、盡力而為、舉止得體。

挪威的成功，並不能證明它找到了更好的培養足球員方式，但衛報指出，這促使大家思考，未必要用巴西那種主流方式：及早發現天賦，並根據孩童被認為適合的位置、替他打造發展道路；而是可以採取另一種做法，捍衛孩童自行選擇的權利。