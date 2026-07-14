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學校午餐不再供應雞蛋 東印度掀政治論戰

中央社／ 加爾各答14日綜合外電報導

印度西孟加拉邦公立學校午餐於政黨輪替後停止供應雞蛋，這項校園團膳政策調整掀起政治風暴。也有教師擔心學生出席率可能因此降低。

法新社報導，西孟加拉邦（West Bengal）最近上台的印度教民族主義色彩濃厚的新政府宣布，一家宗教慈善機構將為全邦公立學校免費提供素食烹調午餐，菜單上因此不會再出現當地飲食中常見的雞蛋。

這項新安排重新點燃人口第一大國圍繞著飲食、宗教信仰與營養問題的長期論戰。批評人士指控政府企圖迫使學童成為素食者。

印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）5月在選舉中大獲全勝而首度執政西孟加拉邦。提倡素食主義是這個政黨民族主義施政理念的一環。當地多數印度教徒吃肉和魚，更常吃被他們視為葷食的雞蛋。

前任邦長巴納吉（Mamata Banerjee）譴責學校午餐不供應雞蛋「背離西孟加拉邦的傳統文化」。她所屬崔納木國大黨（Trinamool Congress）在這個人口超過1億的邦執政超過15年後，在這次地方選舉中落敗。

崔納木國大黨籍議員沈恩（Dola Sen）告訴法新社：「印度人民黨政府正試圖將素食主義強加在學童身上。」

部分教師對學生出席率及營養是否均衡表達憂心。教師戴伊（Raja Dey）告訴法新社：「午餐一直是公立小學吸引學生上學的最大誘因之一。」

雖然目前沒有全國性數據將雞蛋與公立學校出席率掛鉤，但戴伊表示，「在提供雞蛋的日子，學生都會踴躍出席」。

印度 印度教 雞蛋

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