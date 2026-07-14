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擁抱健康！ 阿布達比斥資110億美元打造全球首座「三星健康認證島」

聯合新聞網／ 綜合報導
隨者全球對身心健康的關注度日益提升，養生旅遊已成熱潮。而波斯灣的一座小島正試圖將這份短暫的度假體驗，轉化為可持續的日常生活方式。示意圖／ingimage
隨者全球對身心健康的關注度日益提升，養生旅遊已成熱潮。而波斯灣的一座小島正試圖將這份短暫的度假體驗，轉化為可持續的日常生活方式。示意圖／ingimage

隨者全球對身心健康的關注度日益提升，養生旅遊已成熱潮。而波斯灣的一座小島正試圖將這份短暫的度假體驗，轉化為可持續的日常生活方式。阿布達比政府旗下的房地產開發商Aldar宣布，將斥資400億阿聯酋迪拉姆（約台幣3500億元），在亞斯島與薩迪亞特島之間興建佔地270萬平方公尺的「法希德島」（Fahid Island），預計於2029年全面啟用。

根據CNNThe Nation報導，這座主打「健康建築」（Wellness Architecture）的永續社區，規劃了超過6,000戶住宅。相較於坊間建案常以配置健身房或水療中心作為「健康包裝」（Wellness washing）的行銷噱頭，法希德島是將健康促進融入最基礎的城市規劃中。島嶼中央設有一條長達10公里的「伯姆公園」（Berm Park）綠色走廊，包含慢跑道與三條自行車道，並可阻隔外圍的噪音。

全島規畫一條長15公里的環形步道連結住宅、購物區與海灘俱樂部，其中超過70%的路徑都有遮蔭設計，旨在打造一個完全不需開車、光靠步行即可抵達任何設施的低碳島嶼。

島上除了規劃售價190萬至760萬迪拉姆（約台幣1千600萬～6千萬）不等的公寓與超奢華別墅外，頂級名校英國溫布頓國王學院學校（King's College School Wimbledon）也將於2028年9月在此設立分校。該校與法希德島本身，皆已榮獲由美國疾病管制與預防中心（CDC）等機構開發的「Fitwel」健康建築認證，其中法希德島更創下全球首例，拿下最高等級的三星級認證。開發商強調，透過友善步行的環境與綠地規劃，將能實質提升居民的身體與心理健康，讓健康選擇自然融入島上每位居民的日常。

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