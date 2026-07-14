快訊

闖樂器行砍店長10多刀…凶嫌疑為陽明交大教授 校方火速發聲明

闖樂器行狂砍殺妹夫 凶嫌遭警制伏畫面曝光！竟是頂大美籍教授

聽新聞
0:00 / 0:00

日本170地飆破35度高溫創紀錄 東京52人送醫、3重症

中央社／ 東京14日綜合外電報導

今天日本各地觀測到最高氣溫超過35度的「猛暑日」區域已擴大至東日本，全國共有170個觀測點達標，創下2026年以來最高紀錄。

日本富士新聞網（FNN）報導，隨著「猛暑日」區域向東日本擴張，今天日本各地皆出現高於人體體溫的危險高溫

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」、40度以上稱為「酷暑日」。

東京都練馬區今天測得36.6度高溫，這是東京都內2026年首次出現「猛暑日」。截至下午3時為止，共有52人因疑似中暑送醫，其中3人情況嚴重。

今日最高溫出現在靜岡縣濱松市，達38.3度，高知縣四萬十市也達38.2度。日本全國今天共有170個觀測點達到「猛暑日」標準，創2026年新高。

日本氣象廳預估，這波熱浪將會持續到本週末，呼籲民眾嚴加防範中暑。

日本 東京 高溫

延伸閱讀

破紀錄熱浪席捲美國中部 多地高溫創歷史新高

熱浪襲歐 1周破萬人死 日本每年因高溫損失工時28億小時

南台灣7/14仍有短暫陣雨 中部以北山區續防豪雨

本周酷暑熱爆 專家指午後雷陣雨機會高：間歇性大雨或短延時豪雨等級

相關新聞

霸王龍化石「古斯」拍賣恐創天價 億萬富豪與科學界的資源爭奪戰

極端氣候讓歷史化石面臨與時間賽跑的挖掘挑戰，然而一場圍繞著史前巨獸的爭奪戰正悄然在紐約蘇富比拍賣會上上演。

熱浪與野火夾擊歐洲！巴黎森林疑遭縱火 高溫引發連鎖生態與經濟危機

極端氣候持續席捲歐洲。法國巴黎南郊著名的楓丹白露森林（Fontainebleau）爆發「異常規模」的猛烈野火，延燒面積已超過800公頃。由於火勢極為凶猛，當局首次從較炎熱的南部調派消防飛機前往巴黎支援，甚至在塞納河抽取河水灌救。

巴威颱風逼近 北韓當局籲保持「最高警戒」以防災情

隨著巴威颱風逼近，平壤當局今天發布豪雨及強風警報，北韓領導人金正恩呼籲保持「最高警戒」，以防災情發生

日本北海道機場導入機器狼 全天候巡邏驅趕野生動物

日本各地熊害頻傳，為了驅離熊隻等可能影響飛機起降的野生動物，北海道釧路機場今天首度公開向媒體展示新引進的狼型機器人「怪獸...

曼谷啤酒餐廳大火 罹難者家屬獻花悼念氣氛哀傷

曼谷啤酒餐廳大火發生後一天，罹難者家屬、親友和民眾今天回到火災現場，在餐廳門口擺放鮮花、花圈、蠟燭和悼念字條，向罹難者致...

熱浪襲歐 1周破萬人死 日本每年因高溫損失工時28億小時

歐洲衛生部門的官方數據顯示，6月下旬熱浪席捲歐洲大陸，造成一周內出現逾萬宗超額死亡，逾9000名死者為65歲以上人士。極端高溫可引發中暑，或加劇心血管和呼吸系統疾病導致死亡，長者是在高溫天氣下最脆弱的群體之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。