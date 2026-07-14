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日本170地飆破35度高溫創紀錄 東京52人送醫、3重症
今天日本各地觀測到最高氣溫超過35度的「猛暑日」區域已擴大至東日本，全國共有170個觀測點達標，創下2026年以來最高紀錄。
日本富士新聞網（FNN）報導，隨著「猛暑日」區域向東日本擴張，今天日本各地皆出現高於人體體溫的危險高溫。
根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」、40度以上稱為「酷暑日」。
東京都練馬區今天測得36.6度高溫，這是東京都內2026年首次出現「猛暑日」。截至下午3時為止，共有52人因疑似中暑送醫，其中3人情況嚴重。
今日最高溫出現在靜岡縣濱松市，達38.3度，高知縣四萬十市也達38.2度。日本全國今天共有170個觀測點達到「猛暑日」標準，創2026年新高。
日本氣象廳預估，這波熱浪將會持續到本週末，呼籲民眾嚴加防範中暑。
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