愛子公主難破男系鐵律 日本皇室傳承危機與性平的拉鋸戰

日本皇室正面臨前所未有的繼承危機。現任天皇德仁僅育有24歲的愛子公主，但在1947年制定的《皇室法》限制下，女性皇族無權繼承皇位，且與平民結婚後必須脫離皇籍。

根據CNN和ABC報導，在《皇室典範》的規範下，這使得擁有長達1500年歷史的全球最古老皇室，如今僅剩三位合法繼承人：90歲的日立親王、60歲的秋篠宮文仁親王，以及年僅19歲的悠仁親王。皇室的未來幾乎全繫於悠仁一人身上，這也引發外界對其未來配偶將承受巨大生育壓力的擔憂。

隨著愛子公主近年以親民、溫暖的形象深獲民眾愛戴，並在出訪寮國時展現優秀的外交實力，民間掀起支持「女天皇」的強烈聲浪，民調亦顯示多數民眾對此抱持開放態度。中央大學教授大川真指出，日本歷史上曾出現過八位女性天皇，排斥女性繼承並非傳統。聯合國女性權利委員會日前也敦促日本允許女性繼承皇位，直指現行制度阻礙性別平等，卻遭日方以「涉及國家基本認同」為由拒絕。

然而，首相高市早苗及執政的自民黨等保守勢力仍堅守「男系繼承」傳統。政府近期提出的修正案，傾向以「收養舊皇族男系子弟」及「允許公主婚後保留皇族身份分擔公務」等方案應對，全然排除愛子繼承的可能。專家批評，若不從根本上放寬性別限制，僅靠收養制度難以解決危機，日本皇室仍將深陷繁衍與存續的焦慮之中。