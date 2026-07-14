又有台灣人在日本涉當車手被捕 日警查詐騙集團

日本東京警方近期破獲一個以投資話術騙取日本民眾現金的台灣詐騙集團，並在今天最新宣布逮捕2名疑似赴日本當車手的人，其中一人為台灣女子，另有1名台灣女子先前已遭起訴。

日本電視台（Nippon TV）、「日本經濟新聞」及日本TBS電視台報導，東京都警視廳這次逮捕1名29歲的台灣籍楊姓犯嫌，及1名案發當時為19歲的少女。

警方表示，楊嫌與這名案發時19歲的少女，在2025年與同夥串通，涉嫌以投資話術騙取1名住在東京都千代田區的80多歲女性的現金，總計1700萬日圓（約新台幣337萬元），目前已依涉嫌詐欺逮捕2人。

面對警方偵訊，楊嫌否認犯行。而該19歲少女則承認犯案，並供稱：「當初有人找我來日本，說這裡有可以幫忙收錢的工作。」

楊嫌疑似於2025年8月至10月期間與他人共謀，冒充一家實際存在的美國投資公司員工，涉嫌謊稱「活用人工智慧（AI）系統可獲得600%利潤」等，向這名80多歲女性詐騙現金500萬日圓（約新台幣99萬）。

另1名被認為是同集團車手的28歲台灣女子，先前已被逮捕並起訴。

辦案員警透露，這3人被詐騙集團以「有機會可以一邊在日本旅遊、一邊工作」、「就算被抓也不會有嚴重後果」等話術誘騙，並以短期滯留簽證資格入境日本，疑似作為車手負責出面收取詐騙款項。

此外，由於她們不會說日文，警方研判她們會在與被害人碰面時，出示偽造的證件，並利用手機的翻譯應用程式溝通。

警方補充，這個台灣的犯罪集團會先在影音平台上，發布冒充日本企業家的假影片，並誘騙被害人加入LINE群組，以「活用AI系統，保證能超越去年的收益」、「保證能達成600%的利潤」等話術勸誘被害人投資。

隨後，被害人被引導與自稱是美國投資公司員工的人對話，並被要求當面交付現金或匯款。這名受害女性的累計受害金額，高達約9500萬日圓（約新台幣1882萬元）。

後來該受害女性因無法與對方取得聯絡，才向東京神田警察署報案。警方目前研判，前述犯罪集團發布的假影片，是利用AI技術製作而成。

東京都警視廳目前已經鎖定這個詐騙集團，正在持續釐清其背後的組織犯罪全貌。

近期台灣人赴日本當詐騙集團車手的類似案例層出不窮。

青森放送（RAB）報導，7月10日，青森縣警方逮捕了1名自稱是電工的19歲台灣籍少年。這名少年涉嫌在6月下旬至7月9日期間，與同夥冒充警察，致電給青森縣1名60多歲女性，謊稱「妳涉嫌犯罪」，藉此騙取550萬日圓現金（約新台幣109萬元）。

當地警方在接獲該女性報案後，並在交付款項地點，也就是被害人住家周邊部署多名警力。當少年前往指定地點取走現金時，警方隨即將其依現行犯逮捕。

警方研判該少年在詐騙集團中扮演車手角色，正朝組織犯罪方向深入調查。