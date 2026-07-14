曼谷啤酒餐廳大火曝監管漏洞 登記項目疑與經營不符

泰國曼谷「Rong Beer Na Lat Phrao」啤酒餐廳大火死亡人數增至30人，另有70多人受傷。警方持續調查起火原因及是否涉及疏失，目前調查重點聚焦於場所登記類別與實際經營型態是否相符。

曼谷啤酒餐廳大火是泰國近年最嚴重的娛樂場所火災，也是曼谷17年來最致命的酒吧火災。泰媒報導，警方目前已約談逾30名相關人士，將待蒐集完整事證後，決定是否提出刑事指控。

發生大火的啤酒餐廳昨天表示，其負責人也在火災中受傷，目前仍在醫院接受治療。

中央社記者現場觀察，該啤酒餐廳位於曼谷恰圖恰區（Chatuchak）一處繁忙路口，鄰近捷運站及兩座大型購物中心，周邊聚集多間提供現場演唱表演、餐飲及酒精飲料的餐廳，周末夜晚經常吸引大批民眾聚集。

根據官員說法，該啤酒餐廳登記為提供現場演出的餐廳，而非娛樂場所，警方正調查其登記類別是否與實際經營型態相符。

泰國消防安全顧問公司Fusion Fire Safety創辦人皮查亞（Pichaya Chantranuwat）表示，他認為這類場所長期存在法規灰色地帶，業者因土地分區限制無法申請夜店執照，往往以餐廳名義登記，實際卻是以酒吧或夜店的型態經營，導致適用的消防安全標準較低。

皮查亞向中央社指出，目前法規對餐廳與夜店各有不同要求，但介於兩者之間、兼具餐飲與現場演出的啤酒餐廳或酒吧，缺乏明確規範。他建議政府，「重新檢討法規，明確界定這類場所的法律定位」，避免業者以餐廳名義營業，卻未比照娛樂場所採取較高標準的消防安全措施。

根據倖存者之一烏薩（Usa Tadsree）的描述，事發前，坐在舞台旁的她察覺店內空氣異常，並聞到類似瓦斯或燒焦的氣味，因此走到店外透氣，幸運逃過一劫。

烏薩向中央社等媒體表示，餐廳爆發大火時，站在店外的她看見建築上方冒出白煙，當下還和同行友人疑惑：「那是什麼煙？」因為過去從未遇過類似情況。

從餐廳外部觀察，可見建築屬封閉式，天花板較低，餐桌擺放的密度高。當局目前調查指出，裝潢可能使用泡棉等材料且未經充分防火處理；加上通風不良，火災發生後濃煙容易迅速累積，有毒煙霧可能是造成多人死亡的主要原因。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天表示，已成立專案小組調查事故原因，並全面檢討相關法規。

發生大火的啤酒餐廳13日在官方臉書發文向罹難者家屬致歉，並表示將全力配合調查。該文湧入大量網友留言，質疑消防措施是否存在缺失。

泰國近年發生多起娛樂場所重大火災，最近一次是2022年，泰國東部一家音樂酒吧發生火災，造成14人死亡。

另外，2009年曼谷珊迪卡酒吧（Santika）發生的跨年夜大火則造成66人死亡。該火災是因室內燃放煙火所致。

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