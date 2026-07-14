快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

巴威颱風逼近 北韓當局籲保持「最高警戒」以防災情

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
隨著巴威颱風逼近，平壤當局今天發布豪雨及強風警報，北韓領導人金正恩呼籲保持「最高警戒」，以防災情發生。圖／AI生成
隨著巴威颱風逼近，平壤當局今天發布豪雨及強風警報，北韓領導人金正恩呼籲保持「最高警戒」，以防災情發生。圖／AI生成

隨著巴威颱風逼近，平壤當局今天發布豪雨及強風警報，北韓領導人金正恩呼籲保持「最高警戒」，以防災情發生。

法新社報導，由於地方基礎建設不足，加上經濟疲軟，天然災害往往對北韓造成格外嚴重的衝擊。

北韓國營媒體「勞動新聞」（Rodong Sinmun）報導，巴威颱風預計將在今天到明天之間，轉為低氣壓，經黃海通過北韓中部地區。

根據報導，北韓氣象機構已發布豪雨和強風警報。

報導中引述北韓領導人金正恩呼籲：「強烈建議所有官員及工作人員保持最高警戒，並採取措施將災害降至最低。」

勞動新聞表示，今天北部及中部部分地區預估累積雨量將達80至120毫米，局部地區每小時雨量可達30至60毫米。

南部等其他地區則預估降雨量將達150至200毫米；西部沿海及部分內陸地區預計將出現每秒10至15公尺強風。

北韓 巴威颱風 颱風

延伸閱讀

颱風巴威持續減弱縮小 台灣本島脫離暴風圈

巴威減弱最快凌晨解除海陸警 氣象署：13日起慎防年度天文大潮

巴威一路北上…北韓時隔6年將遭同名颱風侵襲 金正恩再迎防災考驗

巴威「後勁」驚人 華東、東北暴雨成災

相關新聞

熱浪與野火夾擊歐洲！巴黎森林疑遭縱火 高溫引發連鎖生態與經濟危機

極端氣候持續席捲歐洲。法國巴黎南郊著名的楓丹白露森林（Fontainebleau）爆發「異常規模」的猛烈野火，延燒面積已超過800公頃。由於火勢極為凶猛，當局首次從較炎熱的南部調派消防飛機前往巴黎支援，甚至在塞納河抽取河水灌救。

巴威颱風逼近 北韓當局籲保持「最高警戒」以防災情

隨著巴威颱風逼近，平壤當局今天發布豪雨及強風警報，北韓領導人金正恩呼籲保持「最高警戒」，以防災情發生

日本北海道機場導入機器狼 全天候巡邏驅趕野生動物

日本各地熊害頻傳，為了驅離熊隻等可能影響飛機起降的野生動物，北海道釧路機場今天首度公開向媒體展示新引進的狼型機器人「怪獸...

曼谷啤酒餐廳大火 罹難者家屬獻花悼念氣氛哀傷

曼谷啤酒餐廳大火發生後一天，罹難者家屬、親友和民眾今天回到火災現場，在餐廳門口擺放鮮花、花圈、蠟燭和悼念字條，向罹難者致...

熱浪襲歐 1周破萬人死 日本每年因高溫損失工時28億小時

歐洲衛生部門的官方數據顯示，6月下旬熱浪席捲歐洲大陸，造成一周內出現逾萬宗超額死亡，逾9000名死者為65歲以上人士。極端高溫可引發中暑，或加劇心血管和呼吸系統疾病導致死亡，長者是在高溫天氣下最脆弱的群體之一。

逃生門疑遭鎖…曼谷酒吧惡火至少32人死73傷 1主因致命

泰國首都曼谷北部恰圖恰區一家熱門酒吧12日深夜發生大火，造成32人死亡、73人受傷，其中25人命危。火勢據報從舞台附近竄起後，沿著天花板迅速蔓延，濃煙很快吞噬室內空間。多數罹難者被發現在場地後方廁所內，另有多人倒在消防出口附近，事件再度引發外界質疑逃生門遭鎖，並呼籲泰國政府加強娛樂場所的消防管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。