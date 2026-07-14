巴威颱風逼近 北韓當局籲保持「最高警戒」以防災情

隨著巴威颱風逼近，平壤當局今天發布豪雨及強風警報，北韓領導人金正恩呼籲保持「最高警戒」，以防災情發生。

法新社報導，由於地方基礎建設不足，加上經濟疲軟，天然災害往往對北韓造成格外嚴重的衝擊。

北韓國營媒體「勞動新聞」（Rodong Sinmun）報導，巴威颱風預計將在今天到明天之間，轉為低氣壓，經黃海通過北韓中部地區。

根據報導，北韓氣象機構已發布豪雨和強風警報。

報導中引述北韓領導人金正恩呼籲：「強烈建議所有官員及工作人員保持最高警戒，並採取措施將災害降至最低。」

勞動新聞表示，今天北部及中部部分地區預估累積雨量將達80至120毫米，局部地區每小時雨量可達30至60毫米。

南部等其他地區則預估降雨量將達150至200毫米；西部沿海及部分內陸地區預計將出現每秒10至15公尺強風。