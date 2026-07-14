英前議員維德科姆陳屍家中 28歲嫌改依「反恐法」逮捕引發政治安全風暴

英國政壇與社會正因一起震驚全國的凶殺案陷入緊繃。曾任保守黨內閣閣員、歐洲議會議員及「英國改革黨」（Reform UK）發言人的78歲前國會議員安·維德科姆（Ann Widdecombe），上周四被發現陳屍於德文郡（Devon）家中，身上有嚴重傷勢。

根據CNN和BBC報導，警方隨後於上周六在數百英里外的南約克郡，出動武裝警察逮捕了一名28歲的英國白人男子。然而，案情在周一出現重大轉折，反恐警察宣布接手主導調查，該嫌犯已被重新依涉嫌「策劃、準備或煽動恐怖活動」起訴逮捕。

內政部長沙巴納·馬哈茂德（Shabana Mahmood）周一向國會證實，嫌犯先前並未列入政府預防極端化的「關懷」（Prevent）反恐計劃名單中，警方正全力追查其犯案動機。監視器畫面顯示，嫌犯在案發當天早上，涉嫌將一個長條形物體藏於褲子口袋並駕車前往犯案區域。雖然德文郡警方起初曾引導大眾排除此案為恐怖襲擊或政治動機，但此舉隨後遭到政府獨立反恐審查官批評「不應在事實未明前過早排除可能」。

維德科姆在英國極具知名度，除活躍於電視節目，更是堅定的脫歐大將、黨魁奈傑·法拉吉（Nigel Farage）的忠實盟友。此案再度喚醒英國政壇對議員人身安全的恐懼，過去數年已有兩名在職國會議員遭刺殺身亡。馬哈茂德已提議為「英國改革黨」成員提供安全簡報，並著手審查對退職政要的維安指引。朝野政要與首相斯塔默（Keir Starmer）皆表達深切哀悼，呼籲跨越黨派分歧，共同面對這場民主與治安的嚴峻考驗。