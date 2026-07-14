曼谷市長下令加強娛樂場所安全稽查 不合格勒令停業

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天下令，全市50個行政區區長須於夜間加強稽查轄內設有現場演出的娛樂場所，及提供酒精飲料的餐廳，確保業者嚴格遵守安全標準，若未符合規定應立即勒令停業。

這項緊急措施是在曼谷一家啤酒餐廳13日凌晨發生重大火災後宣布。該火災已造成30人死亡、70多人受傷，多數死者因吸入濃煙窒息身亡，再次引發外界對娛樂場所消防安全及執法不力的質疑。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，查察向曼谷各區區長表示，他們的職責不僅是確保業者遵守法令，也必須維護公共安全。

他以發生火災的啤酒餐廳為例指出，該場所室內裝潢使用的是易燃材料，而非防火材料。

泰國業界也出現呼籲加強執法力度的聲音。泰國夜間餐廳商業貿易協會成員拉瓦（Rawat Khongchat）今天告訴曼谷郵報（Banghkok Post），他曾目睹一些夜店未能保持緊急出口通道暢通，他呼籲當局嚴格執法，並強調業者必須將安全放在首位。

泰國餐飲協會主席查農（Chanon Koetcharoen）則表示，泰國並不缺乏預防災難的法規，問題在於執法不足，加上部分娛樂場所經營者缺乏安全知識與防災措施，因此希望政府將重點放在預防性執法，而非事故發生後才採取補救措施。

據報導，查農敦促政府為餐廳和夜店業者制定明確的安全準則，並呼籲定期進行緊急演練，並舉行與安全相關的研討會。

查農指出，航空公司與電影院在營運前都會進行安全廣播，但娛樂場所多半僅張貼緊急出口標誌，他認為政府應鼓勵業者比照辦理，在營業前向顧客說明逃生動線及安全須知。

由於這起火災受到各國媒體廣泛報導，他認為，這可能會對泰國的旅遊形象產生一些負面影響，建議泰國觀光局向國際旅客說明相關措施，以重建外界對泰國旅遊安全的信心。