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霸王龍化石「古斯」拍賣恐創天價 億萬富豪與科學界的資源爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一具在美國南達科他州海爾克里克地層（Hell Creek Formation）出土的霸王龍化石「古斯」（Gus），預計將於周二進行拍賣。示意圖／ingimage
一具在美國南達科他州海爾克里克地層（Hell Creek Formation）出土的霸王龍化石「古斯」（Gus），預計將於周二進行拍賣。示意圖／ingimage

極端氣候讓歷史化石面臨與時間賽跑的挖掘挑戰，然而一場圍繞著史前巨獸的爭奪戰正悄然在紐約蘇富比拍賣會上上演。一具在美國南達科他州海爾克里克地層（Hell Creek Formation）出土的霸王龍化石「古斯」（Gus），預計將於周二進行拍賣。

根據CNNBBC報導，這具長38英尺(約11公尺)、高12.5英尺(約3公尺)的化石骨骼完整度高達61%，甚至保留了罕見的雙腳與頭骨，且帶有生前搏鬥癒合的骨折痕跡，預估拍賣價將突破3,000萬美元（約合新台幣9.6億元），甚至可能打破2024年劍龍化石「阿佩克斯」（Apex）創下的4,460萬美元（約合新台幣14億元）世界紀錄。

然而，這場拍賣也再度點燃了學術界與商業拍賣的激烈論戰。古斯是由商業古生物團隊歷時數年艱苦挖掘並修復而成，拍賣行與部分專家認為，商業化石獵人投入龐大資金與風險，從嚴酷的自然環境中「拯救」了即將被侵蝕消滅的恐龍。然而，隨著全球頂級富豪將化石視為如同藝術品般的奢侈收藏，市場價格水漲船高，導致全球各地的公立博物館早已被「擠出市場」，無力負擔。

科學界最深切的擔憂在於「化石一旦流入私人手中，即等同於對科學宣告死亡」。脊椎動物古生物學會（SVP）等多位科學家指出，為了確保科學研究的「可重複驗證性」，國際權威學術期刊皆嚴格拒絕發表任何針對私人收藏化石的研究報告。即便買家願意像億萬富豪肯·格里芬（Ken Griffin）購入劍龍後短期外借給博物館展出，但在私人產權下，學者無法自由解體研究，化石隨時可能因買家產權變更而消失。這場千萬美元的世紀拍賣，究竟是拯救了沉睡的巨獸，還是讓無價的地球歷史從此絕跡於公眾與科學視野，已成為當代古生物學最大的困境。

恐龍 化石

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