熱浪與野火夾擊歐洲！巴黎森林疑遭縱火 高溫引發連鎖生態與經濟危機

極端氣候持續席捲歐洲。法國巴黎南郊著名的楓丹白露森林（Fontainebleau）爆發「異常規模」的猛烈野火，延燒面積已超過800公頃。由於火勢極為凶猛，當局首次從較炎熱的南部調派消防飛機前往巴黎支援，甚至在塞納河抽取河水灌救。

根據CNN和BBC報導，由於現場發現多達十個起火點，法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示不排除人為縱火，目前全國已逮捕59名涉嫌縱火犯，其中有兩人嫌疑較為重大。而此次火災並非首例，此前另一場大火也導致法國南北主要高速公路部分關閉、高鐵嚴重誤點。

這場野火折射出整個歐洲正遭受熱浪與氣候變遷的無情摧殘。作為全球升溫最快的陸地，歐洲氣溫增幅高達全球均值的兩倍。世界衛生組織等機構數據顯示，西歐光是六月下旬的熱浪就造成上萬人異常死亡，英國亦有逾2,700人因熱致死，德國則因避暑溺水多達99人。西班牙南部阿爾梅里亞省野火更奪走13條人命，成為該國2005年以來最致命的火災。

除了生命威脅，高溫也引發嚴重的連鎖效應。法國因河水溫度過高、無法有效冷卻，被迫調降及暫停部分核電廠的發電量；歐洲糧食產量預測亦遭大幅下調，其中法國玉米產量預計降至20年來最低。此外，隨著氣候趨於熱帶化，歐洲蚊媒疾病風險劇增，登革熱傳播風險較往年飆升56%。