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曼谷啤酒餐廳大火 罹難者家屬獻花悼念氣氛哀傷

中央社／ 曼谷14日專電
曼谷啤酒餐廳大火30人死亡，是泰國近年最嚴重的娛樂場所火災事件。 路透
曼谷啤酒餐廳大火30人死亡，是泰國近年最嚴重的娛樂場所火災事件。 路透

曼谷啤酒餐廳大火發生後一天，罹難者家屬、親友和民眾今天回到火災現場，在餐廳門口擺放鮮花、花圈、蠟燭和悼念字條，向罹難者致意，現場瀰漫哀傷氣氛。

今天上午起，陸續有罹難者親友及民眾前往位於曼谷恰圖恰區（Chatuchak）的啤酒餐廳，在店門口放下鮮花或花環，悼念這起火災中的罹難者。

一名死者友人向在場的記者表示，2名一度失聯的友人都是平時一起聚會的朋友，其中一人來自寮國。

事發當晚，對方曾傳訊息邀約他一起到餐廳，但他並未前往，火災發生後，他試圖聯絡友人，但始終無法取得聯繫，直到確認對方罹難。

除了死者親友外，多名在餐廳工作的寮國移工也回到現場。泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，一名移工表示，目前最擔心的是如何將罹難親人的遺體運回寮國安葬，也不知道火災後工作該怎麼辦。

另一名移工表示，除了有同鄉不幸罹難外，還有一名同事仍在醫院接受治療，院方通知目前醫療費用已達20萬泰銖（約新台幣19.2萬元），但他們不知道後續該如何負擔，也不清楚雇主是否提供保險或其他保障。

其中一名罹難者南提（Namthip）的母親今天也帶著花環前往現場悼念，她含淚表示，事發當天凌晨約1時接獲通知，得知女兒曾與朋友相約前往這間餐廳，之後確認女兒名列罹難者名單。

中午時分，火災調查人員與警方也進入餐廳勘查，在店內拍照蒐證，調查起火原因。

曼谷啤酒餐廳12日當地時間晚間11時57分發生大火，據洽圖洽區辦公室今天公布的數據，事件共造成30人死亡、76人受傷。這是泰國近年最嚴重的娛樂場所火災事件。

曼谷 火災

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