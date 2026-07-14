曼谷酒吧大火17年來最慘 疑逃生門上鎖釀悲劇

泰國曼谷啤酒餐廳大火造成30死、逾70傷，由於有倖存者指出，事發時酒吧有門被鎖，且缺乏標示緊急出口的指示牌，當局已著手調查這起事故是否涉及疏失。

綜合美聯社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這起大火發生在12日深夜，是當地17年來最致命的酒吧火災。消防人員花了半小時才將火勢控制住。

警方表示，現場以易燃材料作為裝飾，可能讓起於舞台附近的火勢迅速蔓延。

這間酒吧聲稱可容納多達600名顧客，但事發當天的實際到場人數不明。

這場火災已造成至少30人死亡、70多人受傷，24人傷勢危急。第一線救難人員發現，多數罹難者是在酒吧盡頭的廁所內被發現，研判他們是在企圖逃生時被困，無法離開。

目前仍在調查起火原因，以及酒吧是否遵守安全規定。但初步調查顯示，這場大火似是因冷氣機短路引起，隨即導致全場斷電。

泰國工程師學會防火專家布莎功（BusakornSaensuk）檢查完事故現場後表示，酒吧靠近廁所的門上鎖，入口處的兩扇門則被傢俱等物品部分擋住。

布莎功告訴英國廣播公司泰文網（BBC Thai），顧客碰上起火時，會本能地往後方、也就是廁所方向逃生。

「但等他們跑到後方，卻無法出去。」

「如果緊急出口指示燈有亮，大家就能看清楚門的鎖具，也許有機會把門打開。」

布莎功也指出，舞台上裝飾了大量塑膠花等極易燃材料，天花板則貼滿可燃泡棉。

生還者形容，短短幾秒舞台就陷入火海。當時正在演出的泰國獨立樂團Thotsakan也有兩名成員葬身火窟。

事發後，曾光顧這間酒吧的顧客以及其他哀悼者，今天紛紛前往事發現場獻花。除了花束，還有許多人留下泰文、韓文等的手寫卡片，表達對罹難者的哀悼。