快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

聽新聞
0:00 / 0:00

曼谷酒吧大火17年來最慘 疑逃生門上鎖釀悲劇

中央社／ 曼谷14日綜合外電報導
泰國曼谷啤酒餐廳大火造成30死、逾70傷。 法新社
泰國曼谷啤酒餐廳大火造成30死、逾70傷。 法新社

泰國曼谷啤酒餐廳大火造成30死、逾70傷，由於有倖存者指出，事發時酒吧有門被鎖，且缺乏標示緊急出口的指示牌，當局已著手調查這起事故是否涉及疏失。

綜合美聯社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這起大火發生在12日深夜，是當地17年來最致命的酒吧火災。消防人員花了半小時才將火勢控制住。

警方表示，現場以易燃材料作為裝飾，可能讓起於舞台附近的火勢迅速蔓延。

這間酒吧聲稱可容納多達600名顧客，但事發當天的實際到場人數不明。

這場火災已造成至少30人死亡、70多人受傷，24人傷勢危急。第一線救難人員發現，多數罹難者是在酒吧盡頭的廁所內被發現，研判他們是在企圖逃生時被困，無法離開。

目前仍在調查起火原因，以及酒吧是否遵守安全規定。但初步調查顯示，這場大火似是因冷氣機短路引起，隨即導致全場斷電。

泰國工程師學會防火專家布莎功（BusakornSaensuk）檢查完事故現場後表示，酒吧靠近廁所的門上鎖，入口處的兩扇門則被傢俱等物品部分擋住。

布莎功告訴英國廣播公司泰文網（BBC Thai），顧客碰上起火時，會本能地往後方、也就是廁所方向逃生。

「但等他們跑到後方，卻無法出去。」

「如果緊急出口指示燈有亮，大家就能看清楚門的鎖具，也許有機會把門打開。」

布莎功也指出，舞台上裝飾了大量塑膠花等極易燃材料，天花板則貼滿可燃泡棉。

生還者形容，短短幾秒舞台就陷入火海。當時正在演出的泰國獨立樂團Thotsakan也有兩名成員葬身火窟。

事發後，曾光顧這間酒吧的顧客以及其他哀悼者，今天紛紛前往事發現場獻花。除了花束，還有許多人留下泰文、韓文等的手寫卡片，表達對罹難者的哀悼。

曼谷 泰國

延伸閱讀

曼谷酒吧惡火至少32死 多人命喪廁所

影／曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所受困亡

曼谷酒吧32死73傷 火勢如何失控、為何逃不掉？各國專家看法一次看

曼谷酒吧大火27死22命危 樂手稱斷路器冒煙爆炸

相關新聞

外出透氣躲劫數 曼谷啤酒餐廳大火倖存者：無路可逃

「先是一聲巨響，接著就失火了！」烏薩描述大火發生當下所看到的畫面，混亂場面在眼前上演，不久後，她看見救援人員將朋友遺體抬...

日本北海道機場導入機器狼 全天候巡邏驅趕野生動物

日本各地熊害頻傳，為了驅離熊隻等可能影響飛機起降的野生動物，北海道釧路機場今天首度公開向媒體展示新引進的狼型機器人「怪獸...

曼谷啤酒餐廳大火 罹難者家屬獻花悼念氣氛哀傷

曼谷啤酒餐廳大火發生後一天，罹難者家屬、親友和民眾今天回到火災現場，在餐廳門口擺放鮮花、花圈、蠟燭和悼念字條，向罹難者致...

熱浪襲歐 1周破萬人死 日本每年因高溫損失工時28億小時

歐洲衛生部門的官方數據顯示，6月下旬熱浪席捲歐洲大陸，造成一周內出現逾萬宗超額死亡，逾9000名死者為65歲以上人士。極端高溫可引發中暑，或加劇心血管和呼吸系統疾病導致死亡，長者是在高溫天氣下最脆弱的群體之一。

逃生門疑遭鎖…曼谷酒吧惡火至少32人死73傷 1主因致命

泰國首都曼谷北部恰圖恰區一家熱門酒吧12日深夜發生大火，造成32人死亡、73人受傷，其中25人命危。火勢據報從舞台附近竄起後，沿著天花板迅速蔓延，濃煙很快吞噬室內空間。多數罹難者被發現在場地後方廁所內，另有多人倒在消防出口附近，事件再度引發外界質疑逃生門遭鎖，並呼籲泰國政府加強娛樂場所的消防管理。

歐盟擬限13歲以下接觸社群 須由成人監督限時使用

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日表示，歐盟擬在各國境內採取限制幼童使用社群媒體的措施。依專家建議，13歲以下兒童須在成人監督下限時使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。