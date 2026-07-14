外出透氣躲劫數 曼谷啤酒餐廳大火倖存者：無路可逃

「先是一聲巨響，接著就失火了！」烏薩描述大火發生當下所看到的畫面，混亂場面在眼前上演，不久後，她看見救援人員將朋友遺體抬出，並蓋上白布。烏薩難過地說，事發幾分鐘前她還與朋友喝酒聽歌，未料到戶外透氣竟與朋友永別。

曼谷啤酒餐廳事發後一天，仍有倖存者陸續到餐廳門口獻花。這場悲劇的倖存者之一烏薩（UsaTadsree）事發時因到餐廳外透氣而逃過一劫。這場悲劇奪走2個朋友的性命，另有1名朋友因重傷仍住院治療。

烏薩描述，當晚她與5個朋友在該啤酒餐廳用餐，當她走出戶外時，發現屋頂冒出濃煙，因此趕緊通知餐廳的保全，但幾秒鐘後，燈光閃爍，火焰猛烈燃燒，迅速吞噬整棟建築，她無法跑回餐廳救困在裡面的朋友。

她說，保全和另一人衝進餐廳叫大家撤離，但還沒走到座位區，火勢與濃煙就迅速蔓延，一名跑進店內的男子衝出來，「火就像跟在他後面一樣往外竄」，接著火勢瞬間爆發。

事發後，烏薩已多次接受泰國媒體採訪，面對鏡頭，再次描述這段經歷時忍不住落淚，手中握著的衛生紙從未放下。

今年41歲的烏薩落淚表示，其中一名罹難友人還留下兩名年幼孩子，未來只能由外婆照顧，她至今仍無法忘記當天畫面，每次想起來都會哭，「如果早知道會這樣，就不會帶大家來了。」

經歷這場悲劇後，她坦言已不想再到娛樂場所消費，只想把時間留給家人，並說：「我們只是想尋找快樂，卻發生了這種事。」

烏薩呼籲當局應針對娛樂場所加強安全管理，包括增加並定期檢查滅火器、檢查電力設備是否短路，以及改善逃生門設計，「逃生門要夠大，大家才能一起逃出去。」

另一名40歲倖存者帕塔瑪（Patthama Samphanmak）今天帶著花束來到啤酒餐廳，她告訴在場的記者，事發當下在餐廳內販售糖果，攤位設在洗手間附近。

帕塔瑪說，她陪同朋友來悼念罹難者，因為有名死者是她認識的一名服務生。

她回憶，當時先聽到像玻璃破裂的聲音，一度以為有人打架或開槍，隨後看見有人朝後門奔跑並大喊失火，自己只來得及抓起一件衣服，便跟著從後門逃出。

她說：「我出來之後，就大聲喊清潔阿姨，後來阿姨跌倒，還被踩踏，全身擦傷，是另一名歌手把她拉了出來。」

帕塔瑪說，自己能夠逃出來，真的十分幸運，因為火勢蔓延速度實在太快，「快到大家都慌了，幾乎不可能有奇蹟。」

曼谷恰圖恰區（Chatuchak）的Rong Beer Na LatPhrao啤酒餐廳12日深夜發生大火，根據恰圖恰區辦公室今天公布的數據，事件共造成30人死亡、76人受傷。該事件是繼今年元旦瑞士滑雪勝地酒吧惡火奪40條人命以來，全球娛樂場所再度發生重大火災事件，也是泰國近年最嚴重的娛樂場所火災事件。