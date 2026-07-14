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曼谷酒吧大火 部分罹難者恐走錯出口困於洗手間

中央社／ 曼谷14日綜合外電報導
曼谷酒吧大火死傷慘重。 法新社
曼谷酒吧大火死傷慘重。 法新社

曼谷酒吧大火死傷慘重，警方表示因現場停電，迷失方向感的客人恐於逃生時，誤入接近出口的洗手間而被困於其中。救難人員在上述位置尋獲多名罹難者遺體。

曼谷郵報指出，泰國當局已對這起惡火展開調查，正深入了解現場逃生門指示、位置與維護狀況是否符合規。

泰國皇家警察總長吉塔拉（Kittharath Punpetch）表示，這間位於曼谷，面向拉拋路（Lat Phrao）的酒吧，整棟建築為平房，設有一組雙開門。建築後方則有2個出口，其中1個位於洗手間附近，救難人員在此尋獲多名罹難者遺體。

吉塔拉表示，火災造成現場停電，方向感混亂的客人極可能走錯門，誤入洗手間並受困其中，「警方正調查出口當時是否上鎖。若確實如此，將視為輕率行為。」

火場另一後方出口通往廚房，火勢將出口指示與燈具熔毀。吉塔拉表示，警方將釐清門把是遭大火焚毀，還是原本就已損壞。

他表示，現場有一條寬約1公尺的走道，但部分遭置物櫃與層架堵塞，走道窄到只能容納1人通行。

「這些影響逃生的障礙，顯示業者在面對緊急狀況的準備有所過失。」

曼谷大都會管理局昨天下午證實，這起火災已造成28人死亡、71人受傷，其中25人傷勢嚴重，另據報約有45名疑似在現場的民眾，至今仍是下落不明。

警方表示，在這起火災受傷的包括酒吧業主，但目前人在加護病房，暫時無法接受偵訊。

當地的恰圖恰區（Chatuchak）官署，昨天勒令酒吧暫先停業30天。

曼谷 泰國 火災

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