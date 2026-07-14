亂丟菸蒂釀道頓堀大火！害2消防員殉職 餐飲店員工遭函送嚴辦

日本大阪知名觀光景點「道頓堀」在2025年8月發生一起嚴重的雙棟大樓火警，不幸造成2名消防員殉職。據日媒「每日新聞」報導，大阪府警方經長達近一年的調查，本（7）月14日依「重大過失失火」罪嫌，將一名在大樓內餐飲店工作的35歲男性員工函送檢方偵辦，並附上要求起訴予以嚴厲處分的意見書。警方依火警現場附近的監視器判定，起火原因正是該男在一樓隨手亂丟未熄滅的菸蒂所致。

回顧這起震驚全日本的火災，發生在去年8月18日上午。調查指出，該名涉案員工在當天上午9點半左右，將點燃的菸蒂丟棄在西側大樓旁的水溝中。根據大阪市消防局今年1月公布的事故最終調查報告顯示，火勢先延燒至水溝旁的冷氣室外機，接著順著大樓外牆的廣告招牌迅速向上竄燒，甚至一路蔓延到相鄰的東側大樓，兩棟建築合計燒毀面積達105平方公尺。

這場大火最令人悲痛的，是奪走了兩名打火英雄的生命。殉職的55歲消防監森貴志與22歲的消防司令補長友光成（兩人皆為因公追晉），當時正於東側大樓6樓執行滅火任務。不料，5樓突然發生極具毀滅性的「爆燃現象」（Backdraft），猛烈的烈焰與濃煙瞬間往上灌入6樓，阻擋了兩人退路，導致逃生不及而命喪火窟，救災過程中另有5名人員受傷。