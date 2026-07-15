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日本媽媽推「兒童三輪車」進超市掀論戰 反對派批：這不是遊戲區

聯合新聞網／ 綜合報導
近日日本社群上一篇關於「兒童三輪車推進超市」的貼文引起熱烈討論。超市示意圖。 圖／AI生成
近日日本社群上一篇關於「兒童三輪車推進超市」的貼文引起熱烈討論。超市示意圖。 圖／AI生成

近日日本社群上一篇關於「兒童三輪車推進超市」的貼文引起熱烈討論。據日媒Hint-Pot報導，一名女網友表示，在超市見到一位媽媽握著後方推桿，將騎著三輪車的孩子直接推進店內。這樣的情況讓她覺得非常衝擊，坦言此舉以一般常理來看實在「有點NG」，沒想到貼文一出隨即引爆兩派激辯。

支持與反對的聲音激烈交鋒。反對者認為三輪車等同腳踏車，根本不該進賣場；另一派則質疑這與嬰兒車有何不同，認為日本社會對育兒者過於嚴苛。不過，許多網友點出實際困擾，認為三輪車體積大，在狹窄走道不僅妨礙他人選購商品，旁人還得隨時小心手中的購物籃會不會打到小孩，無形中造成了其他消費者的壓力。

這場爭論更直指「代步輔具」與「玩具」的根本差異。有民眾強調，輪椅、嬰兒車或長輩的電動代步車是弱勢與行動不便者的必需品，社會大眾不僅能包容，甚至會主動協助。但三輪車是遊具，兩者的社會觀感截然不同。為了兼顧各年齡層顧客的安全，多數意見呼籲超市店家應明訂入店規範，才能有效減少爭議。

儘管此舉備受質疑，許多有經驗的家長也對那位媽媽保有一絲體諒。畢竟面對幼童在賣場失控暴走、拒坐購物車的崩潰日常，若孩子坐三輪車能乖乖不鬧，家長無非只想換取一趟平靜快速解決採購日常必需品的時間。

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