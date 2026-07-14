跨國人販案！印尼17歲女被誘騙悉尼變性奴 每日賣淫12小時染性病

澳洲悉尼發生1宗跨國人口販賣與強迫賣淫事件。1名45歲悉尼男子涉嫌與跨國犯罪集團合作，透過偽造訊息，將1名17歲印尼少女誘騙至悉尼。少女抵達後隨即被限制人身自由，並在53天內被強迫在多間妓院從事非法性交易，每日工作長達12小時；因高強度工作，少女身體出現嚴重受損並感染性病，其間更被剋扣所有薪金，未獲任何報酬。

澳洲聯邦警察接報後，隨即成立專案小組，並將2名主要涉案人員逮捕歸案。在法庭上，被告律師辯稱，受害少女在印尼本土已從事性工作，且出發前已簽署合約，檢方隨即反駁，未成年人同意無法律效力。目前本案已進入法庭宣判階段。

虛構年薪5萬澳元誘貧民窟少女

據《今日悉尼》報導，1名來自澳洲悉尼的45歲男子蘇貝克蒂（Surya Subekti），白天是Coles及Krispy的店舖經理，到了夜晚，卻變成跨國人販集團的核心人物，專門誘騙印尼貧民窟女孩到悉尼妓院賣淫，並通過1名自稱中介的男子向貧民窟招攬女孩，謊稱只要前往澳洲工作，就能獲得高達5萬澳元（約台幣111萬3,700元）年薪。

為了讓該名17歲少女順利入境，涉事男子遠赴印尼勾結當地團夥，全程偽造資料、編造虛假身份訊息，謊稱少女是隨行年長女性的「女兒」，更指導少女及同夥如何應對澳洲移民檢查，以規避入境核查。

17歲少女被誘騙至悉尼 每日強迫賣淫12小時

少女滯留澳洲的53天裏，行動遭到涉事男子全面控制。她每周被要求在妓院工作7天，每日工作10至12個小時，且其在澳洲期間的所有工作收入皆被扣留，未獲得任何報酬。少女若要離開妓院，必須獲得許可，無法單獨外出。

本案共犯32歲司機瓦倫蒂諾（Elton Valentino），每年收取5萬澳元報酬，負責每日接送受害少女前往三間妓院。

澳洲警方將2名主犯逮捕歸案 少女因高強度非法性工作染性病

澳洲聯邦警察（AFP）2022年12月收到外籍人士赴澳後淪為性奴役受害者的舉報，隨即啟動「米拉尼行動（Mirani）」專案小組，迅速鎖定2名主要涉案人員並逮捕歸案。

在庭審過程中，受害少女表示，高強度的工作導致其身體嚴重受損，曾因嚴重痙攣和失血送醫，並被診斷患有性傳播疾病。其間妓院曾遭警方突擊搜查，該少女隨後出現恐慌和焦慮等症狀。

被告辯稱少女出發前已從事性工作且已簽署合約

被告辯方律師指出，受害少女在印尼本土已從事性工作，且出發前已簽署合約，以主張被告承擔的法律刑責應有所減輕；檢方對此予以反駁，強調受害者在案發時仍為未成年人，在法律上不具備同意從事性交易的資格；此外被告律師提交心理評估報告，強調被告患有廣泛性焦慮症與重度抑鬱症，法官諾曼（Nicole Noman）對該報告提出質疑。

共犯司機企圖以曾對受害少女作出保護行為申請減刑

對於共犯司機，辯方指其曾對女孩表現出保護行為並爭取減刑，檢方反駁稱其保護行為是在將受害少女置於險境後才發生，不足以成為減刑理由。目前涉事男子已對組織未成年人入境提供性服務、以及致使他人陷入強迫勞動等指控認罪；共犯司機亦承認了相關運送罪名。

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文章授權轉載自《香港01》