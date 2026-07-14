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瑞士文化人大讚 台灣是一個被低估的旅遊勝地

中央社／ 蘇黎世14日專電

「這裡堪稱世界美食之島，但旅人們在哪裡？」瑞士知名文化人、文學評論家艾柏（Martin Ebel）以此為題，12日在瑞士媒體《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger）發表台灣遊記。第一句破題即「無論白天或夜晚，在台灣人們幾乎二十四小時都在吃。」以幽默筆觸帶出美食，更進而介紹台灣的生活、民主與政治。

艾柏在安平旅行團的喧鬧聲中品嚐在地蚵仔煎，也在嘉義夜市昏暗巷弄的塑膠桌旁，配著冰涼台啤大啖螺肉；回到台北西門町，又在日式燒肉店親手烤鴨胸與珍稀菇類。這些在瑞士幾乎吃不到的美味，在台灣不僅價格親民，更充滿異國風情。

他提到，台灣融合中國各省、日本、韓國與本土飲食文化，形塑出豐富多元的美食樣貌，每一餐都令人驚艷。

話鋒一轉，艾柏表示，到台灣更應親身感受這個成功運作的民主社會。以瑞士人的角度來看，台灣民主獨具特色。根據世界民主指數，台灣多年來在亞洲不是名列第一，就是僅次於日本。

遊記中回顧台灣歷史。他指出，台灣結束日本自1895年至1945年的殖民統治後，又歷經中華民國的白色恐怖時期。中正紀念堂大廳中央矗立著巨大的蔣介石像，而「自由花蕊」常設展則從另一個角度呈現台灣爭取民主的歷程。其中，鄭南榕自焚殉道的故事，令他印象深刻。他認為，台灣正透過不同史觀的並陳，誠實面對所經歷的過去。

他進一步寫道，參觀展覽後更深刻體會到「民主從來不是理所當然」，自由始終面臨威脅。面對中國壓力，台灣一直努力捍衛民主。

台灣的整潔同樣令他驚豔。熱鬧的傳統市場乾淨衛生，沒有髒亂景象；他甚至笑稱，台北捷運的地板乾淨得「可以直接在地上吃飯」。此外，播放音樂的垃圾車，更是令人難忘的台灣風情。

比較宗教與生活，他說，「歐洲那些空蕩蕩的教堂，氛圍莊嚴甚至帶有距離感。相較之下，台灣寺廟香火鼎盛，充滿生命力。」

旅途中，他發現來自瑞士及其他西方國家的旅客，幾乎感受不到台灣所承受的地緣政治壓力，反而更深刻感受到城市活力、人民友善與高效率的社會運作。他認為，台灣的觀光魅力，至今仍未被多數西方旅客真正發掘。

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