台灣兒童合唱團立陶宛登台 歌聲展文化多元魅力

台灣「右武衛兒童合唱團」與「希望兒童合唱團」11日晚間於立陶宛首都維爾紐斯舉行合唱音樂會，以純淨歌聲向當地民眾展現台灣多元文化底蘊，並透過音樂深化台立兩國人民交流與情誼。

據駐立陶宛代表處新聞稿，兩團日前甫參加2026第5屆布達佩斯國際合唱慶典，與來自20國、36支合唱團同台競技，在多項組別中分別榮獲最高榮譽桂冠獎（Laurea Summa Cum Laude）及金獎（Gold Diploma）等多項殊榮，表現亮眼。

兩團隨後展開波羅的海巡演，將台灣兒童合唱藝術帶至波蘭、立陶宛及拉脫維亞等國，與當地民眾分享台灣音樂與文化之美。

駐立陶宛代表王雪虹在音樂會上致詞表示，音樂是跨越國界的共通語言，有助於促進彼此理解與交流，透過此次演出，期盼進一步深化台灣與立陶宛之間的友誼。

代表處指出，台灣位處太平洋樞紐，長期匯聚多元族群與文化，孕育出開放包容的社會氛圍，當晚演出充分展現台灣文化的豐富樣貌。

演出曲目涵蓋國語、台語、客語，以及布農族、排灣族等原住民族語，透過多語言與音樂傳遞台灣的歷史記憶、文化傳承與土地情感，讓立陶宛觀眾感受台灣文化的溫暖、多元與生命力。

音樂會於具歷史意義的維爾紐斯市政廳舉行。代表處表示，儘管場地座位有限，現場仍湧入逾百名觀眾，部分民眾更全程站立聆聽。孩童清亮純淨的合聲深深吸引觀眾，拍手歌及多首曲目亦帶動現場氣氛，觀眾隨音樂律動、互動熱烈。活動尾聲響起中華民國國歌，全場聽眾不分國籍起立聆聽並合唱，場面感人。

整場演出在熱烈掌聲與不斷安可聲中圓滿落幕。王雪虹並頒發感謝狀，肯定兩個團隊帶來的精湛演出，成功完成一場具意義的文化外交。