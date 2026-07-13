日本驚爆無差別砍人！44歲男持菜刀狂刺4人 恐怖供詞：誰都可以

日本大分縣佐伯市今天上午驚傳一名44歲男子涉嫌持菜刀在商店停車場及道路隨機攻擊路人，造成4人受傷。多名傷者滿身鮮血逃進店內求救，現場一度陷入混亂。最新調查顯示，嫌犯已坦承持刀刺人，且未鎖定特定對象，被害人與他均互不相識。

NHK報導，事件發生於上午9時30分左右，位於佐伯市來島町的TSUTAYA佐伯店傳出有人遭持刀攻擊。

警方獲報趕抵後發現，共有4人在停車場及周邊道路遭刺傷，63歲及84歲兩名男性胸部等部位重傷，另有一名16歲女高中生及一名61歲男性受輕傷，4人送醫治療後均無生命危險。

警方表示，案發約30分鐘後，附近一家醫療機構通報，「有一名持菜刀男子闖入院內。」警方立即趕赴現場，當場逮捕居住於佐伯市、職業為理學治療師的44歲男子野下博司，並依涉嫌違「槍刀法」逮捕他。嫌犯當時持有一把約18公分的菜刀，並坦承非法持刀。

大分電視台引述偵查相關人士報導，野下博司接受警方偵訊時承認持刀傷人，並供稱「誰都可以」，顯示犯案時並未鎖定特定對象，而是隨機尋找目標下手。警方也確認，4名傷者與嫌犯完全不認識，初步研判屬於無差別攻擊事件。

警方指出，嫌犯疑似在TSUTAYA停車場及周邊道路等多個地點持刀犯案，被害人在毫無防備的情況下突然遭到攻擊。

TSUTAYA佐伯店表示，當時有兩名男性及一名女性滿身鮮血跑進店內求救，店員第一時間報警、叫救護車，並協助傷者止血，等待救護人員抵達。

案發時，一名35歲男子正在停車場，目睹傷者接受救護人員緊急處置。他表示：「看到警察突然開始來回奔走，我就覺得一定出了什麼事，接著救護車也到了，把傷者送醫。沒想到竟然會發生這種事情，真的很可怕。」

另一名在醫療機構目擊逮捕過程的80多歲男子表示，嫌犯手持某個物品，一邊高喊「救救我、救救我」，一邊衝進院內，院方隨即通知所有民眾緊急避難。不久後，多名警員進入醫院，成功制伏嫌犯。他表示，「那個人就從我眼前跑過去」，幸好未在院內造成進一步傷害。